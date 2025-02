DeepSeek Çin'in devlerini hareketlendiriyor

“Riskten Potansiyele” Geçiş



Gam Investment Management (Zürih) portföy yöneticisi Jian Shi Cortesi, yapay zekâya dair ilginin, yatırımcıların büyük Çinli internet şirketlerini değerlendirirken “risk düşüncesinden potansiyel düşüncesine” kaymasına yardımcı olacağını söylüyor. Cortesi ayrıca, bu şirketlerin ABD’li benzerlerine kıyasla ciddi ölçüde düşük değerlemelerle işlem gördüğüne dikkat çekiyor.



Yakın zamanda açıklanacak finansal sonuçlar, şirket yöneticilerinin AI modelleri ve bulut hizmetlerine yönelik talep hakkında yapacakları yorumlarla birlikte hisseler açısından olumlu bir katalizör olabilir. Diğer yandan opsiyon yatırımcıları da Çin teknoloji hisselerine ilgiyi artırmış durumda. Buna rağmen söz konusu hisseler, geçmişe oranla hâlâ oldukça ucuz sayılıyor.



Değerlemeler Neden Düşük?



● Hang Seng Tech Endeksi, geçen haftaki %9’luk yükselişin ardından boğa piyasasına girdi.



● Yine de endeksin ileriye dönük fiyat-kazanç (F/K) oranı 17’nin altında seyrediyor.



● Bu rakam, Nasdaq 100 endeksinin 27’lik çarpanı ve Hang Seng Tech Endeksi’nin beş yıllık ortalaması olan 25’in gerisinde.



Çinli teknoloji şirketlerinin bu kadar düşük değerlenmesinin sebepleri arasında, iç pazarda yetersiz tüketici talebi ve e-ticaret ile bulut hizmetlerindeki yoğun rekabet var. Ayrıca ABD ile yaşanan jeopolitik gerginlikler de Çin hisselerine yönelik küresel yatırımcı iştahını baltalıyor.



Alphalex Capital Management HK Ltd. Yönetici Direktörü Alex Au, “Yabancı yatırımcının ilgi eksikliği ve düşük piyasa likiditesi, bu hisselerin gerçek değerini göstermesine engel oluyordu,” diyor. “Ancak DeepSeek, uluslararası yatırımcıların Çin teknoloji şirketlerine bakışını büyük ölçüde değiştirdi ve bu da değerlemeler arasındaki farkı kapatmaya yardımcı olacaktır.”



Büyük Şirketler de Harekete Geçti



DeepSeek’in sürpriz çıkışının hemen ardından Alibaba, kendi yapay zekâ modelinin yeni sürümünü tanıtarak daha da iyi sonuçlar aldığını duyurdu. Bu açıklama, şirketin Hong Kong borsasındaki hisselerini geçen hafta %13 yukarı taşıdı. Ayrıca Tencent Holdings Ltd. “Hunyuan”, Baidu Inc. “Ernie Bot” ve ByteDance Ltd. “Doubao” gibi farklı isimlerle AI modelleri sunuyor.



Bulut Hizmetlerinin Önemi



Yeni geliştirilen yapay zekâ hizmetleri, hem kurumsal şirketlerin hem de son kullanıcıların yapay zekâ uygulamalarını daha hızlı benimsemesini sağlayarak maliyetleri aşağı çekebilir. Bu durum, altyapı ihtiyacı nedeniyle bulut bilişim sektöründe faaliyet gösteren Alibaba ve Tencent gibi şirketlere fayda sağlayacak.



Alphalex Capital’den Alex Au, “DeepSeek’in çok daha ucuz ve güçlü modelinin tanıtılması, yapay zekâyı Çin’de daha erişilebilir kılacak ve hem kullanım hem de harcamaların artmasına yol açacak,” diyor. “Bu gelişme, özellikle bulut hizmeti sunan şirketlerin (mesela Alibaba) yüzünü güldürecek.”



Şu an itibarıyla Çin’deki bulut sağlayıcıları, ABD’li devlerin gerisinde kalmış durumda. Analistlere göre, Alibaba’nın Aralık çeyreğindeki bulut gelirleri geçen yıla göre %9,7, Baidu’nunki ise %7,6 arttı. Aynı dönemde Amazon %19, Microsoft ise %31 büyüme kaydetti.



Her şeye rağmen Çin teknoloji hisseleri, ABD’nin e-ticaret gönderilerine getirdiği vergiler ve en gelişmiş çiplerin Çin’e erişimini kısıtlama girişimleri yüzünden baskı altında. Fakat DeepSeek örneği, yapay zekâ teknolojisi için her zaman en yüksek seviyede donanım gerekmeyebileceğini de göstermiş oldu.



Opsiyon Piyasasında Hareketlilik



Hang Seng Tech Endeksi’ne yönelik opsiyon sözleşmelerinin işlem hacmi, Cuma günü Ekim başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı. O gün 6.500’e yakın call (alım) opsiyonu el değiştirirken, satım (put) opsiyonu sayısı bunun neredeyse yarısı seviyesinde kaldı. En çok ilgi gören opsiyonlar ise endeksin mevcut seviyesinden %16 yukarıda olan “Haziran 6.000 call” sözleşmeleriydi.



Janus Henderson portföy yöneticisi Richard Clode, “Tencent ve Alibaba, yatırımcılar için uzun zamandır beklenen yükseliş hikâyesini sunamadı,” diyor. “Ancak şimdi yapay zekâ alanında güven veren, güçlü bir oyuncu ortaya çıktı ve bu durum nihayet heyecan verici yeni bir hikâye sunuyor.”