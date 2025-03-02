DeepSeek'ten yüzde 545 kâr iddiası

Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek, yakın zamanda geliştirdiği yapay zeka modellerinin oldukça kârlı olabileceğini açıkladı.



Şirket, X'ten yaptığı paylaşımında, çevrimiçi hizmetlerinin yüzde 545'lik bir maliyet kar marjına sahip olduğunu belirtti.



DeepSeek, daha yüksek verim ve düşük gecikme yaklaşımı ile hesaplamalarını duyurdu. Analizde, V3 ve R1 modellerinin 24 saatlik bir süre içindeki kullanımı dikkate alındı.



Buna göre kullanımın tamamının R1 fiyatlandırması ile yapılması halinde DeepSeek'in günlük gelirinin 562 bin 27 Doları olacağını hesaplandı.



Söz konusu GPU'ların (grafik işlem birimleri) kiralanma maliyetinin 87 bin 72 dolar olacağı aktarıldı.



Böylece şirket, çeşitli kampanyalar, düşük fiyatlandırma ve web ile uygulama gibi kanalların ücretsiz kalması nedeniyle gelirinin önemli ölçüde daha düşük olduğunu da kabul etmiş oldu.



Öte yandan bazı görüşlerde uygulamanın tamamen ücretli olması ve indirimler olmaması halinde kullanımın daha düşük olacağına dikkat çekildi. Söz konusu hesaplamaların oldukça spekülatif olduğu öne sürüldü.

