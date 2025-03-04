Deutsche Telekom’dan "Yapay Zeka Telefonu" geliyor

Barselona’nın ev sahipliği yaptığı Mobil Dünya Kongresi’nde basın toplantısı düzenleyen DT, gelecek planlarına dair önemli duyurular yaptı. Şirket adına konuşan yönetim kurulu üyesi Claudia Nemat, yapay zeka alanında ciddi yatırımlar yaptıklarını dile getirirken, “Bir AI şirketine dönüşüyoruz. Büyük dil modelleri oluşturmuyoruz ama AI ajanları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.



Bu bağlamda gücünü Perplexity ile birleştiren DT, yapay zekanın gücünü tamamen kullanacığını iddia ettiği AI Telefon’u kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Şirket bu cihazı 2025 yılının ikinci yarısında resmi olarak tanıtacak ve 2026 yılında satışa sürecek.



Yeni AI Phone, kullanıcıların sesli komutlarla rezervasyon yapma, e-posta gönderme, mesaj gönderme, telefon görüşmeleri yapma gibi işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanıyacak. Ayrıca, Google Cloud AI, ElevenLabs ve Picsart gibi diğer yapay zeka ortakları da bu telefonda yer alacak.



Ingrid Lunden’ın Deutsche Telekom sözcülerinden birine dayandırdığı habere göre sözü edilen telefon yüksek teknoloji kullanılmasına rağmen 1000 euro’nun altında bir fiyattan satılacak. Şirket, Apple ve Samsung gibi güçlü rakiplerinin olduğu sektörde fark yaratabilmek için ucuz kabul edilen fiyat-performans ürünleri sunmayı hedefliyor.



Cihazın özellikleri konusunda basın toplantısında herhangi bir detay paylaşılmadı. Cihazı kimin üreteceği ya da hangi işletim sistemini kullanacağı hakkında da henüz bir bilgi olmasa da paylaşılan konsept çizimlerin, Android telefonları oldukça andırdığı dikkat çekti. Yapay Zeka Telefon ile ilgili donanım özellikleri gibi detayların 2025 yılının ikinci yarısında açıklanacağı belirtildi.



DT’ye yapay zeka konusunda desteği Perplexity verecek. 2022 yılında kurulan şirket, aynı isimli yapay zeka aracıyla kısa sürede önemli bir büyüme kaydetti. Büyük dil modellerini kullanarak web’de arama yaparak kullanıcıların sorularına yanıt veren Perplexity, geçtiğimiz yıl aylık 250 milyon arama sorgusuna ulaştı.



Destekçileri arasında Jeff Bezos, Nvidia gibi büyük isimler olan Perplexity AI, DT ile ortak girişimlerinde başarı sağlaması durumunda akıllı telefon üreticilerine yapay zeka desteği sunan büyük bir oyuncuya dönüşmeyi hedefliyor.