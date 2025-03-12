Dev şirketler Intel için birleşecek mi?

Önde gelen çip üreticisi Intel'in satışına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.



Reuters'ta yer alan habere göre Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ABD'li çip üreticileri Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) ve Broadcom'a Intel'in fabrikalarını işletecek bir ortak girişim teklifinde bulundu.



Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre teklif kapsamında Tayvanlı çip üreticisi Intel'in üretim merkezlerinin operasyonları yürütecek. Ancak hisselerin yüzde 50'sinden fazlasına sahip olmayacak.



Görüşmelerin henüz erken aşama olduğu ifade edilirken, Trump'ın TSMC'den ABD'nin çip sanayisindeki sorunların çözümü için destek istediği aktarıldı.



Kaynaklar, anlaşmanın değerinin henüz belli olmadığını bildirdi. Ayrıca anlaşmanın Intel veya üretim bölümünün tamamen yabancı mülkiyetinde olmasını istemeyen Trump yönetiminin onayına ihtiyaç duyacağı kaydedildi.



Trump ve TSMC, mart ayının ilk günlerinde ABD'de beş yeni fabrika inşa etmek için 100 milyar dolarlık bir plan duyurmuştu.

