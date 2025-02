Doların yükselişi, büyük teknoloji şirketlerinin kâr beklentileri için yeni bir tehdit olarak ortaya çıkıyor

ABD dolarının yükselişi, Amazon.com’dan Apple’a kadar çok uluslu Amerikan şirketlerinin kâr beklentilerini zora sokuyor.



ABD dolarının yükselişi, Amazon.com’dan Apple’a kadar çok uluslu Amerikan şirketlerinin kâr beklentilerini zora sokuyor. Yatırımcılar, iki yıldır devam eden ve büyük ölçüde teknoloji şirketlerinin güçlü kâr artışlarıyla desteklenen hisse senedi rallisinin, bu güçlü doların baskısına ne kadar dayanacağını sorguluyor.



Dolar, Kasım 2022’den bu yana gördüğü en güçlü düzeye yaklaştı. Bu durum; son iki yıldır S&P 500 Endeksi’ni zirveye taşıyan, özellikle de yükselen kâr rakamlarıyla öne çıkan büyük teknoloji hisseleri (örneğin Amazon, Apple gibi) için ciddi bir tehdit oluşturuyor.



Her ne kadar ABD, Kanada ve Meksika’ya uyguladığı gümrük vergilerini ertelediği için dolar kısa vadede biraz gevşemiş olsa da, doların daha da yükselebileceğine karşı korunma talebi son iki yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor. Bu yükselişte, Başkan Donald Trump’ın ekonomik politikalarının etkisi önemli.



Şirket bilançolarına en büyük zararı genellikle beklenmedik dolar rallileri verir

Bank of America döviz stratejisti Howard Du, “Şirket bilançolarına en büyük zararı genellikle beklenmedik dolar rallileri verir,” diyor.



Goldman Sachs verilerine göre, S&P 500 şirketlerinin yaptığı kâr açıklamalarının yaklaşık %40’ında “döviz kuru” (FX) konusu gündeme geliyor. Apple, bu kur rüzgârının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyor. Amazon’un son çeyrek sonuçları çoğunlukla olumlu olsa da, ilk çeyrek için beklenenden düşük tahmin sunması yatırımcıları endişelendirdi. Bunun önemli sebeplerinden biri de döviz kurlarının yarattığı baskı. Güçlü dolar, hem ihracat talebini azaltıyor hem de yurtdışı kazançlarının değerini düşürüyor.



Gümrük vergileri olmasa bile doların güçlenmesi bu şirketlere zarar verebilir

Rose Advisors portföy yöneticisi Patrick Fruzzetti, “Gümrük vergileri olmasa bile doların güçlenmesi bu şirketlere zarar verebilir ve bazı iş kollarını olumsuz etkileyebilir,” diyor.



2014 ortalarında doların %25’ten fazla değer kazandığı dönemde ve 2021-2022 arasında aynı ölçüde yükseldiğinde, S&P 500 şirketleri kâr durgunluğu (earnings recession) yaşamıştı. 2018 başlarında Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu gümrük vergileri ve doların %10’a varan artışı da kârları geriletmiş, bu süreçte S&P 500 yaklaşık %20’ye yakın değer kaybetmişti.



U.S. Bancorp’un döviz satış bölümünün başkanı Paula Comings, “Genel beklenti, doların güçlü kalmaya devam edeceği ve bu durumun 2025’e kadar sürebileceği yönünde,” diyor.



Hisse senedi yatırımcıları, her ne kadar güçlü doların kârlara olumsuz etkisini kimi zaman göz ardı etme eğiliminde olsa da, şirket değerlemelerinin tarihî zirvelere yakın olduğu bu ortamda durumu yakından takip ediyor. Bloomberg’in “Muhteşem Yedili” diye adlandırdığı teknoloji devlerini izleyen endeks, önümüzdeki 12 ay için tahmin edilen kârların 30 katı fiyat-kazanç oranıyla işlem görüyor. Bu oran 2022 sonunda 20 seviyesindeydi. Karşılaştırma için, aynı dönemde S&P 500 ortalaması 22 kat civarında.



ABD’nin, Çin’den gelen tüm ürünlere %10 gümrük vergisi uygulaması da bu şirketleri zora sokabilir. Strategas yatırım stratejisi direktörü Ryan Grabinski’ye göre, gelirlerinin %20’den fazlasını Çin’den elde eden Tesla Inc. en çok etkilenecek şirketlerin başında geliyor; onu yaklaşık %16 ile Nvidia Corp. ve Apple takip ediyor. Meta Platforms Inc.’in Kanada’dan elde ettiği gelir oranı sadece %2,1. Muhteşem Yedili’nin geri kalanının Meksika ile kayda değer bir gelir bağı yok.



Grabinski, “Çin’e yönelik gümrük vergileri ve Çin’in buna misillemesi, gelirler açısından piyasayı en çok endişelendiren konu,” diyor.



Bloomberg Intelligence’tan baş hisse senedi stratejisti Gina Martin Adams, gümrük vergilerinin önemli bir risk olduğuna dikkat çekiyor. Çünkü çok uluslu şirketler, Trump’ın ilk gümrük vergisi uyguladığı döneme kıyasla artık ABD pazarına daha da bağımlı hale geldi.



Martin Adams, “Çok uluslu şirketler ya ABD’ye geri taşınmayı seçecek ya da başka ticaret ortakları ve gelir kaynakları arayacak. Burada büyük bir ikilem yaşanıyor,” diyor.



Ayrıca Martin Adams, pandemi sonrası dönemde dolar, hisseler ve şirket kazançlarının alışılmadık biçimde aynı yönde hareket ettiğini söylüyor. Dolar yükselmeye devam ederse, işler önceki ‘normal’e dönebilir ve bu durum Nvidia, Alphabet (Google), Amazon, Tesla ve Broadcom gibi kâr artışını büyük ölçüde sırtlayan şirketleri zorlayabilir. Zira bu şirketler, dolar hareketlerine karşı genel piyasadan daha hassas.



Buna karşın Washington’da gündeme gelen yeni vergi indirimlerinin, S&P 500 şirketlerinin vergi yükünü 2017’deki vergi paketine kıyasla ancak yarı yarıya azaltacağı öngörülüyor. Bloomberg Intelligence’a göre bu durum, önümüzdeki 12 ay için tahmin edilen ve “%20’nin üzerinde” beklenen hisse başına kâr (EPS) artışına ulaşmayı daha da zorlaştırabilir.