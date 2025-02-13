Elon Musk, ABD'ye 400 milyon dolarlık zırhlı Tesla satacak

ABD'de sık sık israf eleştirisi yapan Elon Musk, gücünü giderek artırdığı Trump yönetimine milyonlarca dolarlık Tesla satmaya hazırlanıyor. Dünyanın en zengin insanı, ABD Dışişleri Bakanlığı ile 400 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamaya hazır. Bu satış, Dışişleri Bakanlığı bütçesindeki en maliyetli harcama olarak görünüyor.

Elon Musk, ABD'ye 400 milyon dolarlık zırhlı Tesla satacak

Dünyanın en zengin insanı , zırhlı Tesa üretmek için ABD Dışişleri Bakanlığı ile 400 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamaya hazır.

Bakanlığın 2025 bütçesinde yeni zırhlı araç alımının da yer aldığı bildirildi. Hükümetin Tesla ile 5 yıllık bir anlaşma yapmayı planladığı da aktarıldı.

“Zırhlı” Tesla modeline bir ayrıntı verilmezken çarşamba günü belgede yapılan düzenlemeyle "Tesla" marka adı da çıkarıldı.

BÜTÇEDEKİ EN MALİYETLİ HARCAMA

Tesla'nın hükümete kurşun geçirmez Cybertruck satabileceği belirtilirken bu satış, Dışişleri Bakanlığı bütçesindeki en maliyetli harcama olarak görünüyor.

Musk'ın uzay şirketi SpaceX de yönetimle 22 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

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