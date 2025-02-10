Elon Musk, DOGE’nin Hazine sistemlerine erişimini engelleyen emri veren yargıcın görevden alınması çağrısında bulundu

Elon Musk, DOGE ekibinin ABD Hazine Bakanlığı ödeme sistemlerine ve hassas verilere erişimini geçici olarak kısıtlayan bir emir nedeniyle New York’taki federal yargıç Paul Engelmayer’in görevden alınmasını talep etti.



Hafta sonu mesajlar paylaşan Musk, sahibi olduğu sosyal medya ağı X üzerinden Engelmayer’i “Yolsuzluğu koruyan yolsuz bir yargıç” olarak nitelendirdi ve “HEMEN görevden alınması gerekiyor!” ifadesini kullandı. Ayrıca Hazine Bakanlığı ile ilgili planlarını anlatan bir metni de yine X’te yayımladı.



Musk ve DOGE girişimine dâhil olan belirli özel hükûmet çalışanları, Donald Trump tarafından federal bütçeyi azaltmak, federal iş gücünde büyük çaplı kesintiye gitmek ve mümkün olduğunca çok sayıda federal düzenleme ile kurumu kaldırmanın yollarını bulmak amacıyla görevlendirildi.



Musk’ın DOGE ekibi, bu görev kapsamında esasen bütçeden çok az pay alan yabancı insani yardım kuruluşlarını, özellikle USAID’i (Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı) hedef aldı. Associated Press’in haberine göre ekip, ABD Hazine Bakanlığı’nın ödeme sistemine erişerek USAID’ye aktarılan fonları kesmeye çalıştı.



Eski Başkan Barack Obama tarafından atanan ABD Bölge Yargıcı Engelmayer, 19 eyalet başsavcısının Başkan Trump, Hazine Bakanlığı ve yeni atanan Bakan Scott Bessent aleyhine açtığı dava kapsamında, DOGE’nin bu sistemlere erişimini geçici olarak engelleyen bir emir verdi.



Bunun üzerine Musk, X’te yaptığı paylaşımda kararı “Tamamen çılgınca!” olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:



“Vergi mükelleflerinin parasının nereye gittiğine bakmadan dolandırıcılığı ve israfı nasıl durduracağız? Bu kelimenin tam anlamıyla imkânsız! Dolandırıcıları koruyan çok karanlık bir şey dönüyor.”



19 eyaletin başsavcısı, şikâyet dilekçelerinde Trump’ın Musk ve ekibine, Hazine bilgisayar sistemleriyle vergi mükelleflerinin hassas verilerinin saklandığı veya işlendiği altyapıya “benzersiz” bir erişim izni vererek “Kongre’nin çıkardığı yasalara sadakatle uymadığını” iddia etti.



Bu karar açıklandıktan sonra Musk, X platformunda bir takipçisinin “DOGE’nin mahkeme kararını yok sayması gerektiğini” savunan paylaşımını beğenip paylaştı.