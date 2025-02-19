Elon Musk döneminde X'in değeri değişmedi

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in yatırımcı arayışında olduğu bildirildi.



Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre X, 44 milyar dolar değerleme üzerinden yatırımcılarla görüşmeler yürütüyor.



Söz konusu rakamın Musk'ın 2022'de o dönemki adıyla Twitter'ı satın almak için ödediği meblağ ile aynı olması dikkat çekti. Başka bir ifadeyle aradan geçen zamanda X'in değerinde herhangi bir değişiklik olmadı.



Ayrıca Musk'ın şirketi satın almasından bu yana ilk kez yatırım turuna çıkılıyor. X'in finansman görüşmelerinden vazgeçebileceği de belirtiliyor.



ABD Başkanı Donal Trump'ın en yakınları arasında yer alan Musk'ın şirketlerinin değeri son dönemlerde ciddi artış kaydetti. Tesla hisseleri yüzde 40 artarken, SpaceX 350 milyar dolar değerlemeye ulaştı.



Musk'ın yapay zeka şirketi xAI için ise 75 milyar dolarlık finansman turuna çıkıldı. X'in xAI'da yaklaşık 6 milyar dolarlık bir hissesi olduğu belirtiliyor.

