Elon Musk, TikTok’u satın almakla ilgilenmediğini söyledi

Elon Musk, ABD’nin, Çinli sahibi ByteDance’le arasındaki ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle yasaklamaya çalıştığı popüler kısa video uygulaması TikTok’u satın almayı düşünmediğini belirtti.



Reuters’ın haberine göre Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın ByteDance’e ait uygulamayı satın almak isterse kendisine kapının açık olduğunu belirtmesinden bir hafta sonra, “TikTok’a bir teklif vermedim.” dedi.



TikTok’u satın alacak olursa ne yapacağına dair herhangi bir planının olmadığını söyleyen Musk, kısa video uygulamasını şahsen kullanmadığını ve formatına aşina olmadığını da ekledi.



“TikTok’u satın almak için hevesli değilim; genelde şirket satın almam, bu oldukça nadir bir durumdur,” diyen Musk, milyar dolarlık sosyal medya platformu Twitter’ı (şimdiki adı X) satın almasının da sıra dışı bir örnek olduğunu belirtti.



Musk, “Genellikle şirketleri sıfırdan kurarım.” ifadesini kullandı.



ByteDance’e, TikTok’un ABD varlıklarını satması ya da uygulamanın ABD’de tamamen yasaklanması riskiyle karşı karşıya kalması için Ocak ayına kadar süre verilmişti. Bu karar, bazı yasa koyucuların, Çin’in şirketi ABD’li kullanıcı verilerini paylaşmaya zorlayabileceğinden endişe duymasından kaynaklanıyordu. TikTok ise ABD’li kullanıcıların verilerini paylaştığını veya paylaşacağını reddediyor.



Apple ve Google, ilgili ABD yasası yürürlüğe girdiğinden bu yana TikTok’u kendi uygulama mağazalarına geri getirmedi. TikTok ise Cuma günü, ülkedeki popüler platformdaki kısıtlamaları aşmak adına ABD’deki Android kullanıcılarının web sitesindeki paket kitleri (APK) aracılığıyla uygulamayı indirebileceklerini ve bağlanabileceklerini açıkladı.



Trump, TikTok’un satın alınması konusunda birden fazla kişiyle görüştüğünü ve uygulamanın geleceğine ilişkin kararın büyük olasılıkla bu ay verileceğini söyledi. TikTok’un ABD’de yaklaşık 170 milyon kullanıcısı var.



Trump ayrıca bu hafta, yıl içinde bir egemen varlık fonu oluşturulmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı ve bu fonun TikTok’u satın alabileceğini öne sürdü.



ByteDance daha önce TikTok’u satma planlarını reddetmişti.



Trump kısa süre önce, “TikTok’un kalbimde sıcak bir yeri var” diyerek, uygulamanın 2024 başkanlık seçimlerinde genç seçmenleri kazanmasına yardımcı olduğunu belirtti.