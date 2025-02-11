Elon Musk'tan OpenAI hamlesi: 97 milyar dolarlık teklifin arkasında kimler var?

ABD'li milyarder Elon Musk liderliğindeki yatırımcı grubunun, yapay zeka şirketi OpenAI'ı satın almak için yaklaşık 97,4 milyar dolarlık teklif sunduğu iddia edildi.



Yapay zeka modeli ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın CEO'su Sam Altman ise X hesabından teklifi reddetti ve "İsterseniz biz Twitter'ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz." yanıtını verdi



Yatırımcı grubunun OpenAI'nin tüm varlıkları için daha yüksek bir teklif verebileceği belirtildi.



Diğer yandan Musk'ın yatırımcı grubunun kimlerden oluştuğu da netleşmeye başladı. Söz konusu grup, uzun yıllardır Musk'ın yörüngesinde olan isimlerde oluşuyor.



TechCrunch'ın haberine göre teklifi yapan konsorsiyumda Baron Capital Group, Valor Management, Atreides Management, Vy Fund III, Emmanuel Capital Management ve Eight Partners VC yer alıyor.



Varlık yönetim şirketi Baron Capital Group, kurucusu Ron Baron ve oğlu Michael Baron tarafından yönetiliyor. Baron Partners Fonu'nun Tesla ve SpaceX'te büyük miktarda hisseleri bulunuyor.



Boston merkezli Atreides Management'ın kurucusu Gavin Baker de SpaceX ve Tesla yatırımları ile biliniyor.



Ron Baron ile Baker, Tesla CEO'su Elon Musk için hazırlanan 56 milyar dolarlık tartışmalı tazminat planının en büyük destekçileri arasında yer alıyordu.



Valor Management, erken dönem SpaceX yatırımcısı ve eski Tesla yönetim kurulu üyesi Antonio Gracias tarafından kuruldu. Tamas, Tesla tarafından satın alınmadan önce Musk'ın SolarCity şirketinin de yatırımcısıydı.



OpenAI'nin kuruluş sürecinde Elon Musk, Altman'ın yeniden yapılandırma planlarını durdurmaya çalışıyordu.