Ethereum’un borsalardaki arzı azalıyor: Yükseliş sinyalleri mi?

Kripto para piyasasının son dönemde toparlanma çabaları sürerken, Ethereum (ETH) geçtiğimiz hafta %9’luk bir değer artışı kaydetti. Piyasa genelindeki iyileşmenin etkisiyle yükselen ETH, zincir üstü verilerde görülen bazı kritik gelişmelerle birlikte daha güçlü bir ivme yakalayabilir. Borsalardaki ETH arzının yıllık en düşük seviyeye gerilemesi ve yatırımcıların artan kaldıraç kullanımı, yükseliş beklentilerini destekleyen faktörler arasında yer alıyor.



ETH ARZI BORSALARDA YILLIK DİP SEVİYEYE GERİLEDİ



Zincir üstü analiz platformu CryptoQuant’ın verilerine göre, ETH’nin borsa rezervi 18,32 milyon seviyesine kadar düştü. Bu rakam, 2 Şubat’ta ulaşılan 19,74 milyon coin seviyesinden %7 oranında bir azalma anlamına geliyor.



Borsalardaki rezerv miktarı, bir varlığın işlem platformlarında aktif olarak alım satım için mevcut olan arzını temsil eder. Rezervlerin azalması, yatırımcıların ETH’lerini borsalardan çekerek uzun vadeli cüzdanlarda tutmaya, stake etmeye veya olası bir spot ETH ETF’ine yönelmeye başladığını gösterir. Bu eğilim, piyasada dolaşımdaki ETH arzını azaltarak fiyat üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturabilir.



YATIRIMCILAR KALDIRAÇ KULLANIMINI ARTIRIYOR



Borsalardaki ETH arzındaki düşüşün yanı sıra, yatırımcıların kaldıraçlı işlemlere olan ilgisinin arttığı görülüyor. CryptoQuant verileri, ETH’nin Tahmini Kaldıraç Oranı (ELR) göstergesinin 21 Mart’ta yılbaşından bu yana en yüksek seviye olan 0,686'ya ulaştığını ortaya koyuyor. Küçük bir geri çekilmenin ardından bu oran 0,683 seviyesinde seyrediyor.



ELR göstergesi, yatırımcıların bir kripto para borsasında işlem yapmak için kullandıkları ortalama kaldıraç miktarını ölçer. Yüksek bir ELR oranı, yatırımcıların gelecekte ETH fiyatının yükseleceğine dair güçlü beklentiler taşıdığına ve bu nedenle pozisyonlarını kaldıraçla büyütmeye çalıştıklarına işaret eder. Yıl başından bu yana ETH’nin fiyatında dalgalanmalar görülmesine rağmen, kaldıraç oranlarının artması, yatırımcıların risk iştahında belirgin bir yükseliş olduğunu gösteriyor.



ETH Fiyatı Kritik Seviyelerde: 2.224 Dolar mı, 1.924 Dolar mı?



Ethereum’un fiyatı, son 24 saat içinde %4 artarak 2.089 dolar seviyesine ulaştı. Elder-Ray Endeksi verilerine göre, piyasada alım baskısı artarken, göstergede oluşan yeşil histogram çubukları yükseliş eğiliminin güçlendiğini ortaya koyuyor. Gösterge değeri 52,80 seviyesine çıkarak son 30 günün en yüksek seviyesine ulaştı.



Bu veriler, ETH fiyatında bir yükseliş trendinin başladığını ve boğaların piyasayı kontrol etmeye çalıştığını gösteriyor. Eğer Ethereum alıcıları kontrolü sürdürürse, fiyatın 2.148 dolar seviyesini test etmesi mümkün görünüyor. Ancak, satış baskısının artması halinde ETH, önce 1.924 dolar, ardından daha sert bir düşüşle 1.759 dolar seviyesine kadar gerileyebilir.



Genel piyasa görünümü, Ethereum için kritik bir döneme girildiğini gösteriyor. Borsalardaki arzın azalması ve kaldıraçlı pozisyonların artması, yükseliş sinyalleri olarak değerlendiriliyor. Ancak, yatırımcı duyarlılığındaki olası bir değişim veya piyasa koşullarında beklenmedik bir gelişme, ETH fiyatında yeni dalgalanmalara neden olabilir.