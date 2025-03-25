Fidelity yöneticisi: Bitcoin’deki düzeltmenin nedeni altına göre daha geç tepki vermesi

Fidelity'nin dijital varlıklar biriminin araştırma direktörü Chris Kuiper, Bitcoin fiyatındaki düzeltmenin ardındaki temel nedenin, piyasa güçlerine verdiği tepkinin altına kıyasla daha geç gelmesi olduğunu belirtti. Kuiper, hem Bitcoin'in hem de altının aynı temel faktörler tarafından yönlendirildiğini vurgularken, bu faktörleri likidite koşulları ve enflasyon beklentileri olarak tanımladı.



Kuiper, Bitcoin’in Aralık ayında altın karşısında yeni bir zirveye ulaşmakta zorlandığını ve önceki boğa piyasası döneminde görülen çift tepe formasyonuna kıyasla sınırlı bir hareket alanı sergilediğini ifade etti. Bitcoin’in altına karşı güç kazanamadığını belirten Kuiper, bunun arkasındaki nedenin, Bitcoin’in büyük ölçüde perakende yatırımcıların etkisinde olmasına bağlı olduğunu söyledi.



Altın piyasasının, makroekonomik dinamikleri ilk olarak fiyatlayan büyük oyuncular için daha yerleşik ve oturmuş bir pazar olduğunu belirten Kuiper, Bitcoin’in ise daha çok bireysel yatırımcıların yönlendirdiği ve genellikle “son coşkulu boğa koşularını” yaşayan bir varlık sınıfı olduğunu dile getirdi. Bitcoin’in şu anda altına kıyasla daha zayıf bir performans sergilemesini bu farkın açıklayabileceğini ekledi.



Fidelity’nin küresel makro yöneticisi Jurrien Timmer da kısa süre önce yaptığı açıklamada, altın ve Bitcoin’in aslında aynı takımda yer aldığını belirterek, iki varlığın makroekonomik koşullara benzer tepki verdiğini ifade etti. Ancak Kuiper, 2019-2020 döneminde altının yaklaşık %70 yükseldiğini, ardından Bitcoin’in %100’den fazla değer kazandığını hatırlatarak, bu döngünün tekrarlanıp tekrarlanmayacağının belirsiz olduğunu söyledi. “Bu sefer aynı senaryoyu görecek miyiz, yoksa farklı bir piyasa yapısı mı oluşacak, bunu zaman gösterecek” ifadelerini kullandı.