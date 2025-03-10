Foxconn'dan yapay zeka adımı: İlk büyük dil modelini duyurdu

Apple'ın tedarikçisi Foxconn'dan önemli bir yapay zeka hamlesi geldi. Şirket, ilk büyük dil modelini piyasa sürdüğünü duyurdu.



Şirket, teknolojinin üretim ve tedarik zinciri yönetimini iyileştirmek için kullanmayı planladığını açıkladı.



Dünyanın en büyük fason elektronik üreticisi şirket, FoxBrain adı verilen modelde Nvidia'nın 120 adet H100 grafik işlem birimini kullandığını açıkladı. Sürecin yaklaşık dört haftada tamamladığı belirtildi.



Tayvan'ın geleneksel Çince ve Tayvan dil stilleri için optimize edilmiş ilk büyük dil modeli olduğu belirtildi.



Foxconn, dil modelinin Çin'in DeepSeek modeliyle karşılaştırıldığında küçük bir performans farkı olmasına rağmen, genel performansının dünya standartlarına çok yakın olduğunu söyledi.



Başlangıçta dahili uygulamalar için tasarlanan FoxBrain, veri analizi, karar desteği, belge işbirliği, matematik, muhakeme ve problem çözme ve kod üretmeyi kapsıyor.



Foxconn, Taipei-1 süper bilgisayarından da destek aldığını belirtti.



Tayvan'ın en büyük süper bilgisayarı olan Taipei-1, adanın güneyindeki Kaohsiung kentinde Nvidia tarafından işletiliyor.



