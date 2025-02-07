Fransa ve BAE arasında yapay zeka anlaşması: 50 milyar doları bulabilir

Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 1 gigawatt kapasiteli yapay zekaya özel bir veri merkezi kurulması için çerçeve anlaşmaya vardı.

30 ila 50 milyar dolar arasında yatırım öngören anlaşma, Perşembe günü Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından duyuruldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Emirlik lideri Şeyh Muhammed bin Zayed el-Nahyan’ı Perşembe akşamı Paris’te ağırladı.

Bu görüşme, 10-11 Şubat tarihlerinde yaklaşık 100 ülkenin katılımıyla düzenlenecek yapay zeka zirvesi öncesinde gerçekleşti. Zirvenin amacı, yapay zekanın potansiyeline odaklanmak.

ABD VE ÇİN'E KARŞI AVRUPA'YI ÖNE ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR

Bu zirve aynı zamanda Fransa ve Avrupa’yı, ABD ve Çin’e karşı yapay zeka alanında rekabette öne çıkarmayı hedefliyor.

Özellikle yapay zeka teknolojisinin yüksek enerji gereksinimleri göz önüne alındığında, bu alanda bağımsızlık kazanmak büyük önem taşıyor.

FRANSA VE BAE’DEN STRATEJİK YAPAY ZEKA ORTAKLIĞI



Fransa ve BAE tarafından yapılan ortak açıklamada, "İki lider, yapay zeka alanında stratejik bir ortaklık kurma arzusunu dile getirdi ve yapay zeka değer zincirinin geliştirilmesini destekleyen projeler ve yatırımlar konusunda iş birliği yapma taahhüdünde bulundu." ifadeleri yer aldı.

Bu yatırımların, hem Fransız hem de BAE'nin yapay zeka teknolojilerine, en son çiplerin tedarikine, veri merkezlerine, yetenek gelişimine ve sanal veri elçilikleri kurulmasına odaklanacağı belirtildi.

Bu sayede, her iki ülkede de egemen yapay zeka ve bulut altyapıları oluşturulabilecek.



Yatırımlarla ilgili ilk duyurunun, bu yıl düzenlenecek Choose France zirvesinde yapılması bekleniyor.



Öte yandan, Fransız hükümeti aynı gün yaptığı açıklamada, yapay zeka veri merkezlerine ev sahipliği yapabilecek 35 yer tespit ettiğini duyurdu.