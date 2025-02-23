FTX alacaklılarının yüzde 80’i kriptoya yeniden yatırım yapacak

FTX alacaklılarının büyük bir kısmı, borsanın 2022’de yaşadığı çöküşün ardından finansal iyileşme sürecine girmeyi planlıyor. Anket sonuçlarına göre, alacaklıların neredeyse %80’i, FTX’in yaklaşık 9 milyar dolarlık çöküşüne rağmen geri ödemelerini kripto paralara yeniden yatırmayı düşünüyor. Bu gelişme, kripto dünyasında iyimserliğin hala canlı olduğunu gösteriyor. NFTevening’in Storible ortaklığıyla 19 Şubat’ta gerçekleştirdiği anketin sonuçları, FTX alacaklılarının büyük bir kısmının, yatırım tercihlerinde Solana (SOL) ve AI tabanlı projelere olan ilgilerini koruduğunu ortaya koyuyor.



Solana, FTX alacaklıları arasında popüler



Anket, çevrimiçi araştırma platformu Prolific üzerinden gerçekleştirildi ve 1.016 FTX alacaklısı katıldı. Katılımcılar, portföylerinin en az %10'unun Solana’dan (SOL) oluşması ya da bir yıldan uzun süredir en az 100$ değerinde SOL tutmaları gereken bir kriteri karşılıyorlardı. Ankete katılanların %62’si, geçmişte yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen, geri ödemeleriyle Solana satın almayı planlıyor. Libra meme coin’inin piyasaya sürülmesi ve Meteora skandalı gibi olaylar, Solana'nın değerine zarar vermiş olsa da, alacaklılar hala Solana'nın geleceğine dair umutlarını kaybetmediler.



Ankete göre, alacaklıların %44’ü, Solana merkezli projelere yeniden yatırım yapmayı düşündüklerini belirtti. Solana’nın fiyatı 145 doların altına düşerse, katılımcıların %71’i, şirketin uzun vadeli büyüme potansiyeline olan güçlü inançlarıyla daha fazla SOL almayı veya mevcut birikimlerini tutmayı planlıyorlar. Bu sonuç, alacaklıların, düşüşü bir fırsat olarak değerlendirerek, daha düşük fiyatlardan varlık biriktirme stratejilerine olan bağlılıklarını gösteriyor.



Ethereum ve BNB zinciri öne çıkıyor



Solana'nın ardından en çok tercih edilen ikinci blok zinciri Ethereum (ETH) oldu. Katılımcıların yüzde 31’i Ethereum’a yatırım yapmayı planlarken, %16’sı ise BNB Zinciri (BNB) üzerinde yatırım yapmayı tercih ediyor. Bu sonuçlar, FTX alacaklılarının, yalnızca Solana’ya değil, aynı zamanda Ethereum ve BNB Chain gibi büyük ekosistemlere de ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.



Meme coinler de, FTX alacaklıları arasında popülerliğini sürdürüyor. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların üçte biri, spekülatif varlıklar arasında yer alan meme coinlere yatırım yapmayı planlıyor. Bunun yanı sıra, yapay zeka (AI) tabanlı projelere olan ilgi de artmış durumda. Katılımcıların yüzde 31’i, AI destekli blok zinciri projelerine öncelik vermeyi düşündüklerini belirtti. Bu durum, yapay zekanın finans sektörü ve dijital varlıklar üzerindeki etkisine olan inancın arttığını gösteriyor.



FTX çöküşünün etkileri ve kurtarma süreci



Kasım 2022’de FTX’in ve 130’dan fazla iştirakinin çöküşü, kripto piyasasında derin bir iz bıraktı ve Bitcoin’in fiyatı yaklaşık 16.000 dolara kadar düştü. Solana ise yüzde 94 değer kaybetti ve Aralık 2022’de 9,60 dolara kadar geriledi. FTX’in çöküşü, sektörde uzun süreli bir kripto kışına yol açtı. Ancak, sektörde toparlanma yönünde atılan adımlar da devam ediyor.



FTX'in Bahamalar bölümü, alacaklılara yönelik ilk geri ödeme dağıtımını 18 Şubat’ta gerçekleştirdi. 50.000 doların altındaki talepleri olan alacaklılar, yaklaşık 1,2 milyar dolar değerindeki sermayeyi aldılar. FTX’in ikinci geri ödeme dağıtımı ise 30 Mayıs’ta yapılacak. Bu dağıtımda, daha geniş bir alacaklı grubu yer alacak.



FTX alacaklılarının ileriye yönelik beklentileri



FTX’in kurtarma planı çerçevesinde, alacaklıların %98’inin alacak değerlerinin %118’ini nakit olarak alması bekleniyor. Mayıs 2024’te borsanın, toplamda 14,5 milyar ila 16,3 milyar dolar arasında bir dağıtım yapması öngörülüyor. Bu gelişmeler, FTX’in çöküşünün ardından sektördeki yatırımcıların kripto paralara olan güvenini yeniden kazanmalarına ve sektördeki iyimserliğin artmasına yardımcı olabilir.