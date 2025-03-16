Google Asistan emekli oluyor

Teknoloji devi Google, yapay zeka alanındaki en son gelişmelerin bir yansıması olarak Google Asistan'ı aşamalı olarak emekliye ayırmayı ve yerine yeni nesil AI modeli Gemini'yi getirmeyi planladığını duyurdu. Şirket, bu hamlenin kullanıcılara daha hızlı, daha akıllı ve daha kapsamlı bir deneyim sunmayı hedeflediğini belirtti.



Gemini, Google'ın en son yapay zeka araştırmalarının bir ürünü olarak, kullanıcılar için daha kişiselleştirilmiş yanıtlar ve gelişmiş etkileşim özellikleri sunacak. Öne çıkan yeni özellikler arasında geçmiş konuşmaların hatırlanması, ekran paylaşımı ve canlı video özellikleri yer alıyor. Bu yenilikler, hem günlük kullanıcılar hem de profesyoneller için daha yüksek verimlilik ve yaratıcılık sunmayı amaçlıyor.



ESKİ CİHAZ SAHİPLERİ İÇİN DESTEK SÜRECEK



Google, bu büyük değişiklik sırasında mevcut kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini vurguladı. Özellikle, 2 GB RAM'den daha az belleğe sahip olan veya Android 9'dan eski sürümleri kullanan cihazlarda Google Asistan'ın işlevsel kalacağı belirtildi. Bu, eski cihaz kullanıcılarının da sorunsuz bir deneyim yaşamalarını sağlama amacını taşıyor.



GEMİNİ İLE DİJİTAL ASİSTANLARDA YENİ BİR ÇAĞ



Google, bu dönüşümün yalnızca teknolojik bir yükseltme olmadığını, aynı zamanda kullanıcıların günlük yaşamlarına entegre olacak ve onlara yaratıcı çözümler sunacak bir değişim olduğunu ifade ediyor. Gemini, özellikle iş dünyasında ve günlük yaşamda hızla dijitalleşen süreçlere yanıt verebilecek şekilde tasarlandı. Bu sayede, kullanıcılar yalnızca bir dijital asistan değil, aynı zamanda akıllı bir yardımcıya kavuşacaklar.