Google destekli yapay zeka devrimi: 2,5 milyar dolarlık yatırım hedefi

Yapay zeka alanında yeni bir ortaklık daha doğuyor. Current AI, yapay zekanın topluma faydalı yönlerde gelişmesini teşvik eden “kamu yararı” odaklı bir girişim olarak duyuruldu.

Bu yeni girişim, Fransa’daki AI Action Zirvesi’nde açıklandı ve ilk etapta 400 milyon dolarlık taahhütle yola çıkıyor. Projenin hedefi ise önümüzdeki beş yıl içinde 2,5 milyar dolar daha yatırım çekmek.

Her ne kadar Fransa Cumhurbaşkanı’nın yeni açıkladığı 112 milyar dolarlık özel sektör destek paketine kıyasla mütevazı kalsa da, Current AI doğrudan hesaplama gücüne odaklanmadığı için, destekçileri bu miktarın yine de önemli bir etki yaratabileceğine inanıyor.

Yapay zekanın sağlık, iklim hedefleri gibi alanlarda kamu yararına nasıl kullanılabileceğine dair kritik çalışmalar hedefleniyor.

Current AI’ın amaçları arasında şunlar bulunuyor:





Yapay zeka eğitiminde kullanılacak yüksek kaliteli kamu ve özel veri kümelerine erişimi artırmak.

Yapay zeka şeffaflığını ve güvenliğini artırmak için açık kaynak altyapısını ve araçlarını desteklemek.

Yapay zekanın sosyal ve çevresel etkisini ölçen sistemlerin geliştirilmesini teşvik etmek.

HASTALIKLAR İÇİN TEDAVİ GELİŞTİRMESİ SAĞLANACAK

Girişimin kurucusu Martin Tisne, Current AI’nin amacını şu sözlerle özetliyor:

“Bu girişim, kamu fonlarının kritik yapay zeka projelerine yönlendirilmesi için bir ‘Kutup Yıldızı’ görevi görecek. Yapay zekanın kanserle mücadelede veya uzun COVID gibi hastalıklar için tedavi geliştirmede kullanılmasını sağlamayı hedefliyoruz.”



AÇIK KAYNAK YAPAY ZEKA



Current AI, açık kaynak ekosistemini güçlendirmeye yönelik yatırım yaparak, açık kaynak yapay zeka araçlarının özel çözümler kadar kolay ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamayı hedefliyor.



Ayrıca girişim, yapay zeka hesap verebilirliği alanında da çalışmalar yürütecek.

Tisne, amaçlarının yapay zeka sistemlerinin denetimi için ortak standartlar oluşturmak ve bu süreçlere farklı toplulukların aktif katılımını sağlamak olduğunu söylüyor.

GOOGLE DESTEKLİYOR

Girişim, kamu ve özel kuruluşların bir karışımı tarafından destekleniyor.

Lansmanda ortak olarak listelenen dokuz ülke arasında Fransa, Almanya, Şili, Kenya, Fas ve Nijerya hükümetleri yer alıyor. (Not: ABD katılımcı değil , Asya'daki hiçbir hükümet de değil, bu nedenle Current AI'nın çabası Avrupa ve Küresel Güney'deki politika yapıcılar tarafından yönlendiriliyor. Listelenen diğer ülkeler Finlandiya, Slovenya ve İsviçre'dir.)

Bununla birlikte, PR'da "çekirdek ortaklar" olarak listelenen diğer şirketler arasında ABD'li teknoloji devleri Google ve Salesforce da yer alıyor.

KAMU YARARI İÇİN YAPAY ZEKA EKOSİSTEM DESTEĞİ

Tisne, sağlık verilerine erişimi genişletmek için mahremiyeti koruyan teknolojilerin geliştirilmesini destekleyebileceklerini söylüyor.

Current AI üç ana faaliyet alanına odaklanacak:

Doğrudan mali destek sağlamak. (hibe programları aracılığıyla)

Araştırmaları teşvik ederek yeni yapay zeka inovasyonlarını beslemek.

Farklı finansman kaynaklarını ortak hedefler doğrultusunda uyumlu hale getirmek.

Bağışlanan fonların yarısı hibe olarak dağıtılacak, diğer yarısı ise veri erişimi, açık kaynak ve yapay zeka hesap verebilirliği üzerine odaklanan projelere yönlendirilecek.



Current AI, önümüzdeki aylarda yeni destekçileri açıklayacağını duyurdu. Tisne, Bill ve Melinda Gates Vakfı ile iş birliği yapmayı özellikle istediklerini belirtti.