Google, robotik endüstrisine özel yapay zeka modellerini duyurdu

İKİ YENİ MODEL: Gemini Robotics ve Gemini Robotics-ER



Google, Gemini 2.0’ı temel alan iki yeni yapay zeka modelini hızla büyüyen robotik sektörüne hitap edecek şekilde tasarladı. Gemini Robotics ve Gemini Robotics-ER isimleri verilen AI modelleri, robotların farklı alanlarda geliştirilmesine yardımcı olacak.



Gemini Robotics, görsel verilerin işlenmesi, dil algılama ve fiziksel hareketlerin entegre edilmesi gibi çoklu disiplinleri bir araya getiriyor. Robotlar, bu yapay zekanın sunduğu olanaklarla; nesneleri tanıma, anlık komutlarla yönlendirilme ve karmaşık hareket serilerini koordine etme yeteneği kazanıyor. Özellikle, endüstriyel ortamlarda görev yapan robotların, görsel-işitsel verileri gerçek zamanlı işleyerek etkili performans göstermesine yardımcı oluyor.



Gemini Robotics-ER ise çevresel farkındalık konusuna odaklanıyor. Bu model, robotların bulundukları ortamı daha kapsamlı şekilde anlamlandırmasını sağlıyor. Böylece, değişken ve karmaşık iş alanlarında robotların çevresel etkilere karşı daha esnek ve adaptif hale gelmesi amaçlanıyor. Bu model, özellikle endüstriyel tesislerde ve depo otomasyonunda, robotların anlık çevresel değişimlere hızla tepki verebilmesi için geliştirildi.



TEKNOLOJİK ALTYAPI VE UYGULAMA ALANLARI



Google, yeni yapay zeka modellerini, endüstriyel otomasyon süreçlerini daha akıllı ve güvenilir hale getirmek için tasarladı. Gemini Robotics, robotların görsel ve dilsel verileri fiziksel hareketlerle uyumlu bir şekilde işleyebilmesini mümkün kılıyor; bu sayede karmaşık üretim hatlarında ve depolarda daha hızlı ve hatasız görev gerçekleştirmeleri sağlanıyor. Ayrıca, robotların insan benzeri müdahaleler yapmasını sağlayan gelişmiş etkileşim yetenekleri sunuluyor. Geliştirilen çevresel algı özellikleri sayesinde robotlar, beklenmedik durumlara hızlı bir şekilde adapte olabiliyor ve bu da güvenli ve esnek çalışma koşullarını destekliyor.



TESTLER İYİ SONUÇLAR GÖSTERİYOR



Google, duyurduğu yeni yapay zeka modellerini, kendi geliştirdiği robotik platformlarda kapsamlı testlere tabi tutuyor. Özellikle, çift kollu robotik sistemler üzerinde yapılan denemeler, modellerin gerçek dünya koşullarında iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Şirket, alanında önde gelen robotik teknolojileri sağlayan iş ortaklarıyla iş birliğini de güçlendirerek, modellerin ticarileşmesine yönelik adımları hızlandırmayı planlıyor.



Google’ın yeni yapay zeka modelleri, robotik endüstrisinde operasyonel verimliliği artırarak hata oranlarını düşürmeyi ve iş süreçlerini optimize etmeyi mümkün kılabilir. Gelişmiş sensör ve algılama sistemleri sayesinde robotların uygulama alanlarının üretimden lojistiğe kadar genişlemesi beklenirken, çevresel algının iyileştirilmesi sayesinde robotlar tehlikeli ya da değişken koşullarda daha güvenli ve esnek bir şekilde çalışabilecek. Bu yenilikler, yalnızca iş süreçlerini daha etkin hale getirmekle kalmayıp, aynı zamanda robotik teknolojilerin farklı sektörlerde daha yaygın kullanımını teşvik edecek.