Google Sheets'e yapay zeka güncellemesi

Google, popüler eletronik tablo uygulaması Sheets’e yapay zeka destekli Gemini güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, Google Sheets’e daha önce sahip olmadığı önemli özellikler kazandırıyor.



Kullanıcılar artık yapay zekanın veriler arasında korelasyon kurma, eğilimler ve aykırılıkları tespit etme gibi özelliklerinden faydalanabilecek.



Örnek vermek gerekirse, elektronik tablonuzu oluşturduktan sonra Gemini’ye “Tablodaki verilere dayanarak bir sonraki çeyrek için net gelirimi tahmin et” komutu vererek, yapay zekadan finansal analizler, tahminler almak ya da “X ürünü için envanter seviyelerinde herhangi bir anomali var mı” gibi sorularla veri korelasyonu sağlamak mümkün.



Gemini aynı zamanda Google Sheets’te oluşturduğunuz e-Tablolarınızdaki hücreler üzerine statik resim olarak ekleyebileceğiniz ısı haritaları gibi gelişmiş grafikler de üretebilecek.



Google’ın yapay zekası, bu özellikleri Python kodu oluşturup çalıştırarak ve ardından çok katmanlı geri dönüşler için analiz ederek hayata geçiriyor. Basit talepler içinse kod yazmak yerine basit formüller kullanarak yanıtlar üretiyor.



YAPAY ZEKA DESTEĞİ ÜCRETSİZ Mİ?



Şirket, Google Sheets içinde Gemini özelliklerini Workspace Business abonelerinin kullanabileceğini açıkladı. Bu paketin Türkiye’deki aylık fiyatı 85 TL. Yıllık taahhüt verilmesi durumunda ise aylık 71 TL’den satın alınabiliyor.

Teknoloji devi, veri analizlerinden en doğru sonuçları alabilmek için tabloların net başlıklarla ve eksik değer içermeyen, tutarlı datalarla oluşturulması gerektiğinin altını çiziyor.