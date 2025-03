Google üzerindeki baskı artıyor: Chrome satılacak mı?

ABD'de Adalet Bakanlığı (DOJ), Google'ın Chome tarayıcısını elde çıkarması talebini tekrarladı.



Adalet Bakanlığı, Google'ın Chrome'u satması gerektiğini ilk olarak geçen yıl Joe Biden döneminde önermişti. Bakanlık, ikinci Trump yönetiminde de bu plana sadık kaldı.



DOJ, Chrome'un elden çıkarılması ve dağıtım ortaklarına arama ile ilgili ödemelerin yasaklanması da dahil olmak üzere ilk teklifin temel bileşenlerini değiştirmediğini duyurdu.



Şirketin yapay zeka üzerinde nüfuz sahibi olmak için önemli sermayesini kullanma potansiyelinden endişe duyulduğu aktarıldı.



Buna rağmen teklifte Google'ın Anthropic'e yaptığı milyarlarca dolarlık yatırım da dahil olmak üzere yapay zeka alanındaki yatırımları elden çıkarması çağrısında bulunmadı.



Yapay zeka yatırımlarından önceden bilgi verilmesinin yeterli olacağı ifade edildi.



Google tarafı ise DOJ'un önerilerini aşırı buluyor ve karşı çıkıyor.



Google, çevrimiçi arama pazarının yaklaşık yüzde 90'ını elinde bulunduruyor.



GOOGLE'A ANTİTRÖST DAVASI



ABD Adalet Bakanlığı'ndan 24 Ocak 2023'te yapılan açıklamada, Kaliforniya, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google'a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde antitröst davası açıldığı bildirilmişti.



Şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtilen açıklamada, Google'ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edilmişti.



Son 15 yılda Google'ın, satın almalar yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği veya ortadan kaldırdığı anlatılan açıklamada, şirketin daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarındaki hakimiyetini kullandığı ve rakip ürünlerin kullanılmasını engellediği aktarılmıştı.



Açıklamada, bu sayede Google'ın sektördeki hakimiyetini pekiştirdiği belirtilerek, şirketin rekabete aykırı davranışının içeriğine de yer verilmişti.



ABD Adalet Bakanlığı, 2020'de de arama ve arama reklamcılığını tekelleştirdiği için Google'a antitröst davası açmıştı.