Google’dan teknolojik devrim: Kablosuz, ışık hızında internet

Google’ın çatı şirketi Alphabet’in içinde yer alan X birimi, geliştirdiği yeni teknolojiyle internet erişiminde devrim yaratma potansiyeline sunuyor. Silikon fotonik teknolojisi kullanılarak üretilen Taara çipi, ışık demetlerini kullanarak veri iletimi sağlıyor.



Bu teknoloji, yüksek maliyetli fiber optik kablolara bir alternatif sunarken, hız ve enerji verimliliği bakımından da dikkat çekiyor. Daha önceki sistemlerde kullanılan büyük, mekanik bileşenler yerine, yeni Taara çipi yalnızca bir tırnak büyüklüğünde ve tamamen yazılım tabanlı bir mimariyle çalışıyor. Bu sayede maliyetler azalırken verimlilik artırılıyor.



TAARA NASIL ÇALIŞIYOR?



Google’ın geliştirdiği yenilikçi çip, lazer ışınlarını hassas bir şekilde yönlendirerek veri iletimi gerçekleştiriyor. Bu ışınlar, iki nota arasında fiziksel bir kablo olmaksızın veri taşıyabiliyor. Mekanik hareketler yerine optik faz dizisi teknolojisini kullanan Taara, ışık demetlerini elektronik sinyaller aracılığıyla yönlendiriyor. Çip, yazılım desteği sayesinde sinyal kaybını en aza indiriyor ve yüksek hızda veri aktarımını mümkün kılıyor.



HANGİ HIZDA İNTERNET SAĞLIYOR



Taara, saniyede 20 gigabit gibi çok yüksek bir hızda veri aktarabiliyor ve 20 kilometreye kadar mesafede sorunsuz çalışıyor. Bu sayede fiber optik altyapının kurulmasının güç olduğu yerlerde, kırsal alanlarda ve altyapıdan yoksun bölgelerde internet erişimi sunmak için önemli bir alternatif yaratıyor.



Speedtest’in 2025 verilerine göre Türkiye’de sabit bağlantılarda ortalama internet hızı 49 megabit. Bu da fiber optik kablo kullanmayan Taara çipinin, ülkemizin ortalamasının 408 katı hızda internet bağlantısı sunabildiği anlamına geliyor.



GOOGLE TAARA NE ZAMAN KULLANILABİLECEK



Taara üzerinde çalışan ekip, çipin kapasite ve menzilini artırmak için binlerce ışık yayıcısı kullanan yeni bir versiyon geliştirmeyi hedefliyor. Şirket aynı zamanda ışık demetlerinin tüm iklim şartlarında iletilebilmesi için çalışmalar yapıyor.



Taara’nın 2026 yılında kullanılabilir olacağı düşünülüyor. Sektör uzmanlarına göre bireysel kullanıcılar için bu teknolojinin yaygın kullanımı, bilhassa maliyet ve fiyat sebebiyle, biraz daha uzun sürebilir. Yine de yeni teknolojilere adaptasyonun hızlanması, altyapı geliştirmeleri ve yeni araştırmalar sonucu maliyetlerin düşürülmesiyle süreç hızlanabilir.



Taara teknolojisi, internet bağlantısının erişimini genişletmek ve altyapı kısıtlamalarını aşmak adına küresel ölçekte bir dönüm noktası olabilir. Bu yeni çipin sağladığı olanaklar, internete erişemeyen insan kalmaması adına önemli bir adım olarak görülüyor.