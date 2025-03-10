Google'ın kurucusu Larry Page'ten yeni yapay zeka girişimi

Google'ın kurucu ortağı Larry Page'in yeni bir yapay zeka girişimi kurduğu bildirildi.



The Information'un haberine göre Page'in Dynatomics adlı isimli şirketi yapay zeka ileürün imalatına odaklanacak.



Page'in küçük bir mühendis grubu ile nesneler için optimize edilmiş tasarımlar oluşturabilen bir yapay zeka üzerinde çalıştığı belirtildi.



Ayrıca yapay zeka aracılığıyla nesnelerin bir fabrikaya ürettirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.



Şirketin arkasında daha önce Page'in desteklediği elektrikli uçak girişimi Kittyhawk'ın CTO'su olan Chris Anderson'ın olduğu ifade edildi.



Böylece Page, üretim süreçlerini iyileştirmek için yapay zekanın yolları araştıran girişimciler arasına katılmış oldu.



Orbital Materials, pillerden karbondioksit yakalayan hücrelere kadar çeşitli malzemelere odaklanan yapay zeka platformu oluşturuyor.



PhysicsX, otomotiv, havacılık ve malzeme bilimi gibi proje alanlarında çalışan mühendisler için simülasyonları çalıştıracak araçlar sağlıyor.



Instrumental ise fabrikalardaki sorunları tespit etmek için yapay zekadan yararlanıyor.