Hindistan'da iPhone üretimine Çin engeli

Apple'ın en önemli tedarikçisi Foxconn'un Hindistan planı suya düştü. Şirketin Hindistan'da iPhone üretme hedefi Çin engeline takıldı.



Foxconn’un Hindistan’daki operasyonlarını genişletme çabalarının Çin’in teknoloji ve yetenek ihracatına yönelik kısıtlamaları sıkılaştırması nedeniyle engellerle karşılaştığı bildirildi.



Financial Times'ın haberine göre Çinli yetkililer, mühendislerin ve önemli üretim ekipmanlarının ülkeden çıkışını zorlaştırdı.



Foxconn, geçen ay dördüncü çeyrek kazançlarının geçen yıla göre yüzde 15,17 ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 15,03 artışla rekor seviyeye yükseldiğini açıklamıştı.



Analistler Pekin'in stratejisini, Batılı ülkelerin teknoloji transferi kısıtlamalarına benzetti.

Çin Ticaret Bakanlığı, lityum ve gelişmiş batarya malzemeleri ile ilgili teknolojilere yeni ihracat kısıtlamaları getirilmesini istemişti.



Çin'in gayri resmi kontrollerinin Hindistan’ı hedef aldığı belirtilirken, Güneydoğu Asya ve Ortadoğu’daki projelerin büyük ölçüde etkilenmediği kaydedildi.



Uzmanlar, kısıtlamaların Çin'in ABD ile AB'ye karşı kritik teknolojileri elde tutmaya yönelik stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.