Huawei, yapay zeka çip üretimini geliştiriyor

Teknoloji şirketi Huawei, Çin'in teknoloji hedefleri kapsamında yapay zeka çipi üretimini geliştiriyor.



Şirketin bu çerçevede üretebildiği gelişmiş yapay zeka çiplerinin miktarını önemli ölçüde artırdığı belirtildi.



Financial Times'ta yer alan habere göre Huawei, üretilen yapay zeka çiplerin yüzde 40'a yaklaştırdı. Böylece teknoloji şirketi, yapay zeka çipi miktarını geçen yıla göre iki katına çıkartmış oldu.



Bu hamlenin 910B'den daha iyi performans sunan Ascend 910C işlemcilerini piyasaya süren Huawei için önemli bir adım olduğu belirtildi.



Ayrıca Ascen çipleri için üretim hattının artan verimlilik ile birlikte ilk kez karlı hale geldiği kaydedildi Şirketin benzer çipler için verimi yüzde 60'a çıkarmayı hedeflediği aktarıldı.



Diğer taraftan ABD'nin baskılarına rağmen Huawei'nin hamlesi, Çin'in yapay zekaya yönelik altyapı kurma planı için önemli bir adım olarak yorumlandı.



Pekin yönetimi, Çinli teknoloji şirketlerine Huawei'nin yapay zeka çiplerini satın alması yönünde tavsiye vermiş, Nvidia'dan uzak durulması için çağrı yapmıştı.

