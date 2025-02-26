IBM'in 6.4 milyar dolarlık dev satın alma: HashiCorp hangi alanda hizmet sağlıyor?

Teknoloji sektörünün lider şirketlerinden IBM, geçtiğimiz yıl hibrit bulut stratejisini güçlendirme hedefiyle rakibi HashiCorp’u satın almaya karar vermişti. Uzun görüşmelerin ardından taraflar 6.4 milyar dolar karşılığında anlaştı.



Taraflar anlaşmayı 2024 yılı sonuna kadar kapatmak istese de Aralık ayında CMA satışla ilgili bir soruşturma başlatma kararı aldı ve süreç uzadı.



AYNI SEKTÖRDEN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK SATIN ALIM



IBM, bulut tabanlı hizmetler veren yazılım şirketlerini bünyesine katma stratejisini uzun süredir devam ettiriyor. Dev şirket, bu alanda hizmet veren Red Hat firmasını 2019 yılında 34 milyar dolara satın almıştı.



Bu anlaşmadan dört yıl sonra, 2023 senesinde, sektörün bir diğer önemli oyuncusu Apptio da 5 milyar dolara yakın bir meblağ karşılığında IBM’e satıldı.



Son olarak HashiCorp için de 6.4 milyar dolar karşılığında anlaşma sağlanması, rekabet kurullarını harekete geçirdi.



HASHİCORP HANGİ ALANLARDA HİZMET SAĞLIYOR?



2012 yılında ABD’de kurulan yazılım şirketi HashiCorp, müşterilerine bulut bilişim altyapısı sağlama, güvence altına alma, çalıştırma ve bağlama süreçlerini kolaylaştıran araç ve ürünler sunuyor. Bunların başında Terraform, Packer, Vault, Consul, Nomad, Waypoint gibi endüstri liderlerinin kullandığı araç ve platformlar geliyor.



Starbucks, Verizon, Epic Games, Deutsche Bank gibi farklı sektörlerin dev isimleri, HashiCorp’un müşterileri arasında yer alıyor.



HİBRİT BULUT STRATEJİSİ SEKTÖRÜ DOMİNE EDİYOR



IBM'in hibrit bulut stratejisi, işletmelerin veri ve uygulamalarını güvenli bir şekilde dağıtmasına, çalıştırmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir yaklaşımdır. Bu strateji, hem özel hem de genel bulut ortamlarını birleştirerek esnek ve ölçeklenebilir bir IT altyapısı oluşturmayı hedefler.



İşletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmalarına ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan IBM, benzer hizmetleri veren şirketleri bünyesine katarak sektördeki yerini iyice güçlendirmiş durumda.



ALINMASI GEREKEN TEK ONAY KALDI



CMA satın alımı onaylasa, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) henüz anlaşma hakkında resmi bir açıklama yapmadı. FTC’nin de onay vermesi halinde IBM, resmi olarak HashiCorp’u bünyesine katacak.