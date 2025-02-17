Intel bölünmenin eşiğinde: Trump yönetimi temasa geçti

Broadcom, Intel’in çip tasarımı ve pazarlama bölümlerini yakından takip ediyor.

Şirket, olası bir satın alma teklifi üzerinde danışmanlarıyla görüşmeler yapıyor. TSMC ise Intel fabrikalarının kontrolünü ele almayı amaçlıyor. Tayvan merkezli teknoloji devi, satın alımı doğrudan ya da bir yatırımcı konsorsiyumu aracılığıyla yapmak gibi seçenekleri değerlendiriyor.

ABD Hükümeti Yakından Takip Ediyor

Wall Street Journal’ın haberine göre bu potansiyel anlaşmalar, Intel’in bölünmesi anlamına geliyor. Donald Trump yönetimi, şirketin Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Frank Yeary ile temasa geçti. ABD, Intel’i ulusal güvenlik açısından kritik bir teknoloji şirketi olarak görüyor ve tesislerinin yabancı bir şirketin kontrolüne geçmesine temkinli yaklaşıyor.

TSMC’ye İzin Çıkmayabilir



1987 yılında Tayvan’da kurulan TSMC, dünyanın en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi konumunda. Alanında lider şirketler arasında olan TSMC, aydınlatma ve güneş enerjisi endüstrilerine de ciddi yatırımlar yapmaya başladı.



Apple, Qualcomm, Nvidia, AMD, Broadcom gibi teknoloji sektörünün devlerine çip sağlayan Tayvan merkezli şirketin Intel fabrikalarını satın alımı, Trump yönetimi tarafından veto edilebilir.



Milyarlarca Dolar Devlet Desteği Almıştı



Intel, 2023 yılında ABD Ticaret Bakanlığı’ndan 7.86 milyar dolar devlet sübvansiyonu sağlamıştı. Joe Biden yönetimi, ABD’nin kritik çip üretimini güçlendirmek amacıyla Intel’e büyük destek vermişti.



Piyasa Değerleri Arasında Büyük Fark Var



Intel global pazarda ismi daha çok duyulan bir marka olsa da TSMC’nin pazar payı çok daha büyük. Amerikalı üreticinin piyasa değeri 100 milyar dolar iken, TSMC’nin piyasa değerinin 1 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu da TSMC’yi dünyanın piyasa değeri en yüksek 11. şirketi yapıyor.