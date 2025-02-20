Intel için yeni iddia: Değeri 200 milyar doları aşabilir

Önde gelen çip üreticisi Intel'in bölünmesi ihtimali teknolojinin dünyasının gündeminden düşmüyor.



ABD basınında yer alan haberlerde iki dev şirketin, Intel'i paylaşmak için harekete geçtiği iddia edilmişti.



Broadcom'un Intel'in çip tasarım ve pazarlama bölümünü devralmak istediği, TSMC'nin ise şirketin üretim tesislerine talip olduğu belirtilmişti.



Analistler, uzun süredir finansal sorunlar yaşayan şirketin bölünmesinin Intel'in değerinde ciddi artış ortaya çıkarabileceğini iddia etti.



Intel hisseleri, geçen yıla göre yüzde 40'ın üzerinde değer kaybederken, dün itibarıyla 25,72 dolardan işlem gördü.



Şirketin piyasa değeri ise son 5 yılda yüzde 65 geriledi. Güncel piyasa değeri 111 milyar dolar civarında seyrediyor.



Analistler, bölünme sonrasında şirketin değerinin 200 milyar doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor.



Öte yandan şirketin bölünmesi sürecinin gerçeğe dönüşmesi halinde çok uzun sürebileceği ifade ediliyor.



Özellikle Trump yönetiminin ABD'deki çip üretim tesislerinin yabancı bir şirketin kontrolüne geçmesi ihtimaline karşı çıktığı biliniyor.