Intel'in yeni CEO'su 69 milyon dolar maaş alacak

Zor durumdaki çip şirketi Intel'in yeni CEO'su Lip-Bu Tan'ın maaş paketinin değeri 69 milyon dolar olarak açıklandı. Tan, bu ücreti şirketi önümüzdeki yıllarda belirlenen hedeflere ulaştırması halinde elde edecek.



Çip üreticisi, söz konusu paketin 1 milyon dolar maaşın yanı sıra yüzde 200 performansa dayalı ikramiye içerdiğini kaydetti. Anlaşmada 66 milyon dolarlık uzun vadeli hisse senedi ödülü ve yeni işe alım teşvikleri de yer aldı.

25 MİLYON DOLARLIK HİSSE ALACAK



Ayrıca Tan'in göreve başladıktan sonraki ilk 30 gün içinde 25 milyon dolarlık Intel hissesi satın almayı kabul ettiği belirtildi.



Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu satın alma işleminin Tan'in Intel'e olan inancını ve hissedar değeri yaratma konusundaki kararlılığını yansıttığı belirtildi.

HİSSELERİ YÜKSELİŞTE



Intel, bu hafta Pat Gelsinger'den boşalan CEO'luk görevine Tan'ı getirmişti. 65 yaşındaki Tan, görevine 18 Mart'tan itibaren başlayacak.



Intel'in hisseleri bu yıl yüzde 20 değer kazandı. Tan'ın atamasının duyurulmasının ardından perşembe günü yüzde 15'lik bir artış kaydedildi.