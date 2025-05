iPhone'lara parça üretiyordu! Hisseleri 25 yılın en sert düşüşünü yaşadı

iPhone bileşenleri üreticisi Murata Manufacturing hisseleri, kâr düşüşüne hazırlandığını açıklaması ve gümrük tarifelerinin etkisinin henüz tam olarak fiyatlanmadığı uyarısında bulunmasının ardından yüzde 18 düşerek son 25 yılın en büyük düşüşünü yaşadı.

Kyoto merkezli çok katmanlı seramik kapasitör üreticisi, otomobil ve akıllı telefon bileşenlerine yönelik durgun talep ve ABD Başkanı Donald Trump'ın geniş kapsamlı gümrük vergisi kampanyası nedeniyle Mart 2026'ya kadar olan mali yılda net gelirin yüzde 24 oranında düşmesini beklediğini söyledi. Güçlenen yen de tahminleri olumsuz etkiledi.



MURATA'NIN KAZANÇLARI DAHA DA DÜŞEBİLİR



Şirket Başkanı Norio Nakajima bir kazanç çağrısında yaptığı açıklamada, tahminlerinin ABD gümrük tarifelerinin tedarik zinciri veya piyasa ortamı üzerindeki herhangi bir etkisini hesaba katmadığını söyledi. Nakajima, şirketin akıllı telefonlara yönelik genel talep üzerindeki etkiyi izlediğini de sözlerine ekledi. Nakajima "Talebin tahminimizin altına düştüğü her yüzde 5 milyar Yen daha az gelir anlamına geliyor" dedi.



ANALİST BEKLENTİLERİNİN ALTINDA KALDI



Mart çeyreği için şirket 32,5 milyar Yen (227 milyon dolar) net gelir bildirdi ve bu rakam analist beklentilerinin ortalaması olan 48,5 milyar Yen'in çok altında kaldı. Murata'nın hisse senedi fiyatı Perşembe sabahı Tokyo'da son beş yılın en düşük seviyesine geriledi.



Şirket, tüketici elektroniği talebinin öncü bir göstergesi olarak görülüyor. Şirketin bileşenleri Apple Inc. ve Samsung Electronics Co. akıllı telefonlarından Nvidia Corp. sunucularına ve Sony Group Corp. oyun konsollarına kadar neredeyse tüm elektronik cihazlarda kullanılıyor.



Japonya odaklı hisse senedi araştırma şirketi Pelham Smithers Associates'ten Pelham Smithers, bu yılın tahminlerden “oldukça kötü” geçebileceğini söyledi. Şirket yapay zeka sunucu patlamasından iyi bir sonuç elde etmiş olsa da, “orada bile artık soru işaretleri var” dedi.



Zayıf kazançlar, üretim üslerinin coğrafyasını çeşitlendirmek isteyen Murata'nın sermaye harcamalarını %50 artırarak 270 milyar Yen'e çıkarmayı planladığı bir döneme denk geliyor. SMBC Nikko Securities'den Ryosuke Katsura'nın başını çektiği analistler, tarifelerden kaynaklanan aşağı yönlü risklerin şirketin planlarına dahil edilmediği göz önüne alındığında, “büyüme sancılarıyla geçen bir yıl daha” izlenimi oluştuğunu söyledi.