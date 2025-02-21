İşlemci teknolojisinde devrim: Microsoft kuantum yarışına katıldı

Teknoloji devi Microsoft, yeni bir kuantum çipi geliştirdiğini duyurdu.



Tarihte görülmemiş bir mimari kullanan çipin, kuantum bilgisayarlarını çok daha güçlü ve verimli hale getirdiği öne sürülüyor.



Majorana (mayorana) adı verilen çipin, günümüz bilgisayarlarında kullanılan yarı iletkenlerin yerine, topolojik iletken adı verilen yeni keşfedilen bir malzeme ile üretildiği açıklandı.



Topo-iletkenlerin, katı sıvı ve gaz hallerinin dışında, maddenin yeni bir hali olduğu vurgusu yapıldı.



Yeni keşifle kuantum bilgisayarların temel bileşeni olan kubitlerin çok daha etkin ve güvenilir hale getirildiği ifade ediliyor.



15 ÜLKE KUANTUM TEKNOLOJİSİNE SAHİP



Türkiye'nin de aralarında olduğu 15 ülke kuantum bilgisayar teknolojisine sahip. IBM'in "Bin 121" kubitlik işlemciye sahip Condor (kondor) çipi dünyanın en büyük Kuantum bilgisayarı ünvanını elinde bulunduruyor.



Microsoft ise yeni işlemcisiyle "milyonlarca kubitlik" kuantum çip üretebileceğini ve bu çipin bir insanın avuç içine sığabilecek boyutta olacağını savunuyor.



Google aralık ayında Willow adını verdiği kuantum çipini tanıtmış, normal bilgisayarlarla milyarlarca yılda gerçekleştirilecek işlemlerin sadece birkaç saniyede tamamlandığını duyurmuştu.



MİCROSOFT KRİTİK SORUNU ÇÖZDÜ MÜ?



Kuantum bilgisayarların kullanım alanları arasında yapay zeka, veri şifreleme sistemleri, karmaşık algoritmaların hızla işlenmesi, ve savunma sanayinde stratejik teknolojilerin geliştirilmesi yer alıyor.



Ancak neredeyse sonsuz hıza sahip olan kuantum bilgisayarlar, hataya son derece yatkın olmalarıyla dikkat çekiyor. Zira çevredeki en küçük atom altı parçacık bile hesap hatalarına yol açıyor.



Microsoft mühendisleri geliştirdikleri yeni materyaller ile bu sorunları çözdüklerini düşünüyor. Şirket yeni keşif ile, kuantum bilgisayarların günlük kullanımının onlarca yıl yerine sadece birkaç yıl uzaklıkta olduğunu savunuyor.