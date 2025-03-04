Kayseri'ye 1.6 milyar dolarlık dev tesis

TEKNOLOJİ VE SAVUNMA ODAKLI OSB



Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün’ün de katıldığı toplantıda dev tesisin 3 milyon 400 bin metrekarelik bir alana kurulacağı ve ön fizibilite çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Bu rapora göre kurulacak Organize Sanayi Bölgesi’nin maliyeti yaklaşık 1.6 milyar dolar olacak.



Yaptığı konuşmada teknolojik üretimin artması gerektiğini vurgulayan KAYSO Başkanı Büyüksimitçi, projenin ana amaçlarının yüksek teknolojik ürün üretmek ve savunma sanayinde yerlileşme oranını artırmak olduğunun altını çizdi.



YÜKSEK TEKNOLOJİK ÜRÜN NEDİR?



İleri düzeyde bilimsel bilgi ve yenilikçi teknolojiler kullanılarak üretilen ürünler, yüksek teknolojik olarak nitelendirilir. Uydu sistemleri, insansız hava araçları, uzay araştırma ekipmanları, radar ve iletişim sistemleri, gelişmiş silah sistemleri, mikroçipler, yarı iletkenler, akıllı telefonlar, yüksek performanslı bilgisayarlar bu tür ürünlere örnek gösterilebilir.



72 MİLYON DOLAR CİRO



Toplantıda iş insanlarına bir sunum yapan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Kayseri’de savunma sanayi alanında etkinlik gösteren 55 firmanın 2024 yılında 72 milyon dolar ciro yaptığını söyledi. Savunma Sanayi Başkanlığı’nın destek ve teşviklerinin iyi takip edilmesi gerektiğini belirten Görgün, Kayseri’ye somut çıktılar almak ve verilen emeklerin karşılığını bulması niyetiyle geldiklerini aktardı. Savunma sanayi ekosistemi, mevcut projeleri ve gelecek vizyonu hakkında bilgilendirmeler yapan Savunma Sanayi Başkanı, “Kayseri’nin savunma sanayi alanında daha fazla sorumluluk alabileceğini biliyoruz” ifadeleriyle şehrin potansiyeline dikkat çekti.



Kurulacak Organize Sanayi Bölgesi’nin uzay araştırmalarında kullanılabilecek sistemlerden askeri araçlara, günlük teknolojik ihtiyaçlara kadar büyük bir yelpazede ürün üretimi sağlamasının yanı sıra şehirde ciddi bir istihdam alanı da oluşturacağı tahmin ediliyor.