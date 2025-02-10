Macron, Fransa’daki özel sektörün yapay zekâya 109 milyar euro yatırım yapacağını duyurdu

Fransa, Pazartesi günü başlayacak Paris Yapay Zekâ zirvesi sırasında özel sektör tarafından yapay zekâ sektörüne toplam 109 milyar euro (112,5 milyar dolar) tutarında yatırım yapılacağını açıklayacak. Bu duyuruyu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptı.



Bu finansman arasında Kanadalı yatırım şirketi Brookfield’in Fransa’daki yapay zekâ projelerine 20 milyar euro yatırım yapma planı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) önümüzdeki yıllarda 50 milyar euroyu bulabilecek yatırımlar yer alıyor.



Elysee Sarayı, BAE’nin yatırımının 1 gigavatlık bir veri merkezine finansman desteğini de içereceğini belirtti. La Tribune de Dimanche gazetesi, Brookfield’in yatırımının büyük kısmının da bir veri merkezine gideceğini yazdı.



Yapay zekâ, devasa veri merkezlerini çalıştırmak için muazzam miktarda enerji gerektiriyor ve Avrupa’nın gelecekteki bu talebi karşılamakta zorlanacağı düşünülüyor.



Geçen ay ABD Başkanı Donald Trump, Amerika’nın Çin ve diğer rakiplerinin önünde kalmasına yardımcı olmak amacıyla OpenAI, SoftBank Group ve Oracle’ın önümüzdeki dört yıl içinde yapay zekâ altyapısına 500 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmuştu.



