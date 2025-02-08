Meta, binlerce kişiyi işten çıkaracak

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, işten çıkarma kararını uygulamaya hazırlanıyor.



The Information'ın haberine göre şirket, pazartesi günü işgücünün yüzde 5'i ile yollarını ayıracak.



Meta'nın daha önce açıkladığı işten çıkarma kararından 3 bin 600 çalışanın etkilenmesi bekleniyor.



Şirket, cuma günü çalışanlara işten çıkarmalarla ilgili bir mesaj gönderdi.

Mesajda, işten çıkarılan çalışanların bir saat içinde şirketin dahili sistemiyle ilişkilerinin kesileceği ve kıdem tazminatları hakkında e-posta yoluyla bilgilendirilecekleri ifade edildi.



Silikon Vadisi'nde bu yıl Amazon, Microsoft, Salesforce gibi dev şirketlerin işgücünü azalması bekleniyor.



İşten çıkarmaların yapay zekaya yapılan harcamaların arttığı bir döneme gelmesi ise dikkat çekiyor.