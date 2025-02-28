Meta, ChatGPT'ye rakip oluyor

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın üst şirketi Meta'nın bağımsız yapay zeka uygulaması Meta AI yakın bir zamanda piyasaya sürmesi bekleniyor.



Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, şirketini yıl sonuna kadar OpenAI ve Alphabet gibi rakiplerinin önünde yapay zeka alanında lider yapma planını açıklamıştı.



Meta AI sohbet robotu Eylül 2023'te piyasaya sürülmüştü. Şirket, yapay zekayı Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi mevcut uygulamalarına entegre halde çalışan yapay zeka destekli dijital bir asistan olarak tanıtmıştı.



Nisan ayında mevcut uygulamalar içerisinde arama özelliği, chatbot ile değiştirilerek ön plana çıkarıldı. Böylece Meta AI'ın milyarlarca kullanıcı tarafından benimsenmesi amaçlandı.



Meta AI, şu anda yalnızca bir web sitesi ve şirketin mevcut uygulamaları üzerinden kullanılabiliyor.