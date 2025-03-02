Meta, yeni akıllı gözlüğünü tanıttı: Aria Gen 2

Son dönemde akıllı gözlüklere yaptığı yatırımı artıran Meta, bu alandaki son ürünü Aria Gen 2’yi görücüye çıkardı. Şirket, 2020’de tanıttığı Aria Gen 1’in geliştirilmiş versiyonu olarak nitelediği gözlüğü, robotik sistemler, gelişmiş sensörler ve birçok teknolojik çalışmada yardımcı olacak bir araç olarak tasarladı.



Aria Gen 2, önceki modele göre daha gelişmiş sensörlerle donatıldı. Bu sayede daha yüksek doğruluk ve veri toplama kapasitesi sağlanıyor. Gözlükler, Meta’nın özel olarak geliştirdiği çipler sayesinde karmaşık hesaplamaları kendi kendine yapabiliyor. Bu da kullanan araştırmacılara daha hızlı veri işleme imkanı sunuyor.



Aria Gen 2’ye eklenen yeni bir sensör sayesinde cihaz artık kalp atış hızını ölçebiliyor, biyometrik verilerin toplanması ve analiz edilmesinde önemli bir yenilik sunuyor. Eski modele göre en büyük gelişmelerden biri de artık gözlüğün tek şarjla 24 saat kullanılabilmesi.



Meta, yayınladığı blog yazısında “Project Aria aracılığıyla bu gözlükleri akademik ve ticari araştırma laboratuvarlarına sunmak, bilgi işlem ve yapay zekanın geleceğini şekillendirecek önemli teknolojilerin kamuda daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.



Teknoloji sektörünün lider şirketlerinden Meta, akıllı gözlükleri, telefonların ardından en büyük bilgi işlem platformuna dönüştürme çabasında. Şirket, araştırma alanında kullanılan Aria serisi dışında günlük kullanıma uygun Ray-Ban Meta gözlüklerini de oldukça önemsiyor. Ray-Ban Meta akıllı gözlükleri, sesli AI asistanına sahip, fotoğraf ve videolar çekebilen bir cihaz. Bunların yanı sıra yapay zekayla desteklenen artırılmış gerçeklik gözlüğü Orion’un da prototipi geçtiğimiz Eylül ayında tanıtıldı.