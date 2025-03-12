Microsoft'tan el konsolu geliyor: Yeni nesil Xbox da yolda

XBOX’TA OYUN DENEYİMİNİN YENİ YÜZÜ: PROJECT KEENAN



Microsoft, Nintendo Switch gibi kendine özgü işletim sistemi olan bir el konsolundan ziyade birçok platformla uyumlu, oyun oynamaya uygun bir el bilgisayarı üretmeyi amaçlıyor. Xbox markası altında tanıtılacak ancak henüz resmen isim verilmeyen cihaz şu an Keenan kod adıyla geliştiriliyor.



Sektör sızıntılarına göre Keenan, Windows işletim sistemiyle çalışacak ve kullanıcıların Microsoft Store, PC Game Pass gibi hizmetlere doğrudan erişimini sağlayacak. Microsoft, cihazın üçüncü taraf oyun platformlarıyla da entegre olmasını istiyor. Haberi ilk olarak duyuran Jez Corden, oyuncuların Epic Games veya Steam’den satın aldığı oyunları da Microsoft’un yeni el konsolunda oynayabileceğini iddia ediyor.



Analistler, Microsoft’un bu cihazı oyun satmaktan ziyade donanım ve hizmet satmak için geliştirdiğini düşünüyor. Şirkete yakın birçok kaynak, bu el konsolunun 2025 yılı içinde satışa çıkacağını ve Steam Deck’e direkt rakip olacağını belirtiyor.



"YENİ NEİL XBOX İKİ YIL SONRA GELECEK"



Gelen haberlere göre Microsoft, yeni oyun konsolu için de çalışmalarını sürdürüyor. Cihazın 2027 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Xbox Series S ve X’in mirasını devralacak yeni nesil konsol, çok daha üstün grafik performansı ve işlemci gücü sunacak.



Microsoft, 2027 yılında satışa çıkacak cihazın geçmiş nesil oyunlarla da uyumlu olmasını istiyor. Aynı zamanda şirketin hedeflerinden biri de Xbox ve Windows platformları arasındaki sınırları daha da azaltmak. Bu strateji, oyuncuların tek bir ekosistem içinde farklı cihazlar arasında geçiş yapabilmesine ve kesintisiz bir oyun deneyimi yaşamalarına imkan sağlayabilir.



EKOSİSTEM VE REKABET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ



Microsoft’un bu iki büyük projesi, yalnızca yeni ürünler sunmanın ötesinde, genel oyun ekosistemine yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Hem Project Keenan hem de gelecek nesil Xbox konsolu, Xbox, Windows ve diğer ilgili Microsoft hizmetleri arasında sıkı bir entegrasyon sağlayarak, kullanıcılara kesintisiz ve bütüncül bir oyun deneyimi sunacak.



Oyun sektöründeki hızlı teknolojik gelişmeler ve rekabet ortamı göz önüne alındığında, Microsoft’un bu adımları, yenilikçi donanım ve yazılım entegrasyonu ile rakiplerine karşı önemli bir üstünlük sağlayabilir.



Project Keenan mobil oyun deneyimini güçlendirirken, 2027 nesil Xbox ise mevcut konsol deneyimini bir adım ileri taşımaya çalışacak. Her iki ürün de Microsoft’un platformlar arasında bütünleşik ve yenilikçi bir oyun deneyimi sunma vizyonunun parçası olarak öne çıkıyor.

