Microsoft'tan halka arza hazırlanan CoreWeave'ye darbe

Microsoft'un bazı sorumluluklarını zamanında yerine getiremediği gerekçesiyle bulut sistemi sağlayıcısı CoreWeave'e yönelik yükümlülüklerini azaltma yoluna gittiği bildirildi.



Söz konusu karar önümüzdeki ay halka arz gerçekleştirmeyi planlayan CoreWeave'e büyük bir darbe vurdu.



Bu hafta halka arz başvurusunda bulunan CoreWeave, 4 miyar dolarlık hedefle değerlemesini 35 miyar doların üzerine çıkarmayı öngörüyordu.



Financial Times'ın haberine göre Microsoft, teslimat sorunları ve son tarihlerin kaçırılması nedeniyle bazı anlaşmalardan çekildi.



Microsoft, beş sözleşme kapsamında 2030 yılına kadar CoreWeave hizmetlerine 10 milyar dolardan fazla harcama yapacaktı. Bu rakam, bulut sistemi sağlayıcısının gelirinin yüzde 62'sini temsil ediyor.



CoreWeave, teknoloji devinin yapay zeka modellerini ölçeklendirmek için kullandığı veri merkezlerinden Microsoft'a bilgi işlem kapasitesi sağlıyor.



Öte yandan Nvidia, CoreWeave'in yüzde 5'inden fazlasını elinde bulunduruyor.