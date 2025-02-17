Microsoft'tan Polonya'ya 700 milyon dolarlık yatırım
Microsoft, Polonya’nın siber güvenliğine 700 milyon dolar ek yatırım yapacağını duyurdu.
Microsoft, Polonya’nın silahlı kuvvetleriyle iş birliği içinde ülkenin siber güvenliğini güçlendirmek amacıyla 700 milyon dolarlık ek yatırım yapacağını duyurdu.
Konuya ilişkin Microsoft Başkanı Brad Smith ile Polonya Başbakanı Donald Tusk ortak basın toplantısı düzenledi.
Smith, yatırımın 2020 yılında duyurulan ve 2023’te açılan 1 milyar dolarlık veri merkezi projesinin ikinci aşaması olacağını belirtti.
Yatırımın ayrıntılarına ilişkin daha fazla detay verilmedi.
Söz konusu veri merkezi, Polonya’daki işletmelere ve kamu kurumlarına bulut hizmetleri sağlamak amacıyla inşa edilmişti.
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