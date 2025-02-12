Microsoft'un girişimi, eski çiftlikleri ormana dönüştürecek

Microsoft destekli Chestnut Carbon, bozulmuş tarım arazilerine ağaç dikmek, onarmak ve yönetmek için 160 milyon dolar topladı.



Şirketin hedefi, karbon piyasalarını etkileyen sorunları ortadan kaldıran, yüksek kaliteli, doğa temelli krediler sağlamak.

MICROSOFT'TAN DEV DESTEK



Microsoft, Chestnut'a 7 milyon ton karbon temizlemesi için kredi sağladı. 25 yıllık anlaşma Chestnut'ın Arkansas, Louisiana ve Teksas'ta 60 bin dönüm araziyi rehabilite etmesine yardımcı olacak.



Karbon kredileri, özellikle bulut ve yapay zeka müşterilerine hizmet veren veri merkezlerinin neden olduğu emisyonları telafi etmek isteyen teknoloji şirketleri arasında popüler bir meta haline geldi.



Yeni yatırım turuna Kanada Emeklilik Planı Yatırım Kurulu, Cloverlay ve DBL Partners'ın yanı sıra ismi açıklanmayan üniversite vakıfları, aile ofisleri, fon fonları ve diğer kurumsal yatırımcılar da katıldı.

35 BİN DÖNÜM TARIM ARAZİSİNE SAHİP



Chestnut Carbon için 160 milyon dolar aslında oldukça mütevazı bir meblağ.



Girişim, karbon kredisi kapasitesini 2030 yılına kadar 100 milyon metrik tona çıkarmayı umuyor; bu da yüz binlerce dönümün ormanlara geri dönüştürülmesini gerektirecek.

DÜNYANIN DAHA ÇOK ORMANA İHTİYACI VAR



Chestnut karbon kredisi piyasasında kendine yer edinebilirse, ormanlaştırma ve yeniden ormanlaştırma, iklim ısınmasının kirliliğinin etkilerini dizginlemek için büyük bir potansiyel barındırıyor.



2019'da yapılan bir araştırma, dünyanın bugün olduğundan 2,2 milyar dönüm daha fazla ormanı destekleyebileceğini buldu.



Bu ormanlar olgunlaştığında, 205 milyar metrik ton karbon veya şu anda atmosferdeki karbonun yaklaşık dörtte birini tutacak.