Milyarder yatırımcıdan teknoloji şirketlerinde hisse satışı

Milyarder yatırımcı Ray Dalio, dördüncü çeyrekte teknoloji hisselerinde satış yaptı.



Dünyanın en büyük hedge fonları arasında yer alan Bridgewater Associates kurucusu ve CEO’su Ray Dalio, potföy güncellemelerini duyurdu.



Dalio’nun Muhteşem Yedili olarak bilinen bazı teknoloji devlerindeki payını azaltması öne çıktı.



Bu dönemde ünlü yatırımcı, Alphabet hisselerini yüzde 17, Nvidia hisselerini yüzde 26, Meta Platforms hisselerini yüzde 23 azalttı. Ayrıca Microsoft'ta yüzde 23, Amazon'da yüzde 35'lik satış yaptı.



Dalio'nun şirketi Bridgewater, Micron, SuperMicro, Goldman Sachs, Spotify ve Netlif'teki pozisyonlarını ise sonlandırdı.