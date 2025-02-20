Muhteşem Yedili için uyarı: Risk artıyor

Teknoloji devi şirketlerden oluşan Muhteşem Yedili için ilginç bir uyarı geldi.



Muhteşem Yedili olarak bilinen Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA ve Tesla hisselerinin piyasa hakimiyeti son yıllarda oldukça arttı.



Yatırımcıların gözdesi haline gelen şirketler rekor üzerine rekor kırdı. Trivariate Research, yatırımcıların Muhteşem Yedili hisselerinden fiş çekmeye başlamalarının zamanının gelmiş olabileceğine dair işaretler verdiğini belirtti.



Araştırma şirketi, yedi teknoloji devine ilişkin görüşünü değiştirdiğini duyurdu. Bu hisselerin yatırımcılar için daha fazla risk oluşturabileceğine dair işaretler verdiği öngörüsünde bulundu.



Trivariate'in analizine göre Muhteşem Yedili'nin piyasa hakimiyeti, ocak ayı itibarıyla en büyük 500 hisse senedinin yüzde 31'ine karşı geliyor.



Muhteşem Yedili'nin piyasanın en büyük 500 hisse senedine karşı hakimiyeti ise yüzde 45 civarında seyrediyor.



Analistler, söz konusu hisselerin aşırı değerlenmiş olabileceğini ve yatırımcıların kâr realizasyonu yapmaya başlayabileceğini tahmin etti.