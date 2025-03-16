Musk ile OpenAI anlaştı: Dava süreci hızlanıyor

OpenAI ile Elon Musk, yapay zeka şirketinin kâr amacı güden bir yapıya geçişine yönelik davanın hızlandırılması için anlaşmaya vardı.



Taraflardan mahkemeye yapılan başvuruda, ortak bir duruşmasını talep etti. Davanın jüri tarafından mı yoksa yalnızca bir yargıç tarafından mı görüleceği kararı ileri bir tarihe erteledi.



Mahkeme, mart ayında Musk'ın yapay zeka grubunun kâr amacı güden bir modele geçişini duraklatma talebini reddetmişti.



OpenAI'dan yapılan açıklamada, "Mahkemenin 4 Mart'ta aldığı ve Elon Musk'ın OpenAI'yi kişisel çıkarları için yavaşlatma girişimini reddeden kararını memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.



Musk, OpenAI'a kâr amacı gütmeden, insanlığın yararına yapay zeka geliştirme yönündeki kuruluş misyonunu terk ettiği iddiasıyla dava açmış ve şirketin kuruluş sözleşmesini ihlal ettiğini öne sürmüştü.



OpenAI da Musk'ın 2017'de yapay zeka girişiminin kâr amacı güden bir yapıda olmasını desteklediğini gösteren bir dizi e-posta ve mesajı yayımlamıştı.



Musk, OpenAI'ı satın almak için 97 milyar dolarlık teklif vermiş ancak bu teklif reddedilmişti.