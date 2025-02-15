Musk’ın yapay zeka şirketi xAI'dan 10 milyar dolarlık yatırım turu

Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, yaklaşık 10 milyar dolarlık yeni bir fonlama turu için potansiyel yatırımcılarla görüşüyor.

Bu tur, şirketin değerlemesini 75 milyar dolar civarına çıkarabilir. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa göre, yatırım görüşmeleri devam ediyor.

Mevcut yatırımcılar arasında yer alan Sequoia Capital, Andreessen Horowitz ve Valor Equity Partners, bu finansman turuna katılmak için görüşmeler yapıyor.

Ancak, finansman koşulları henüz kesinleşmiş değil ve değişiklik gösterebilir.



New York Post, daha önce xAI’nin 75 milyar dolar değerlemeye ulaşabileceğini bildirmişti.

ARALIK AYINDA 51 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDEYDİ



xAI, son dönemde hızla milyarlarca dolarlık fon toplamaya devam ediyor.

PitchBook verilerine göre, şirketin en son değerlemesi 51 milyar dolar seviyesindeydi. Aralık ayında şirket, 6 milyar dolarlık bir Seri C finansman turunu tamamladığını duyurdu. Daha önce Mayıs ayında da 6 milyar dolar fon sağlamıştı.

OPENAI'A 97.4 MİLYAR DOLARLIK TEKLİF



Şirket, Musk’ın kurucularından biri olduğu OpenAI’ye rakip olarak faaliyet gösteriyor. Musk kısa süre önce, OpenAI’yi kontrol eden kar amacı gütmeyen kuruluşun varlıklarını 97.4 milyar dolar karşılığında satın almak için beklenmedik bir teklif sundu.



xAI’nin ana ürünü olan Grok adlı sohbet botu, Musk’ın sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden kullanılıyor.

MUSK: GROK 3, RAKİPLERİNDEN DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERİYOR

Musk, yakında piyasaya sürülecek olan Grok 3 adlı sohbet botunun, bugüne kadar piyasaya sürülen diğer yapay zeka modellerinden daha iyi performans gösterdiğini iddia etti. Musk, modelin birkaç hafta içinde kamuoyuna tanıtılacağını belirtti.



Ayrıca, xAI’nin Dell Technologies’ten 5 milyar dolardan fazla bir değere sahip sunucu satın almak için görüşmeler yaptığı bildirildi.

