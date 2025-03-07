NASA tarih yazdı: Artık Ay'da yolumuzu bulabileceğiz

Doğru Navigasyon, uzay görevleri için büyük önem taşır. NASA ve ASI, bu alanda kilometre taşı olabilecek bir başarıya imza attı. 3 Mart’ta gerçekleştirilen Ay GNSS Alıcı Deneyi (LuGRE) kapsamında, Dünya’da kullandığımız Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) sinyallerinin Ay’da kullanılabileceği kanıtlandı.



Bu deney sırasında, LuGRE ekipmanı Ay yüzeyine iniş yaptıktan sonra belirli bir süre boyunca Dünya'dan gelen GPS sinyallerini yakalamayı başardı. GPS sinyallerinin Ay yüzeyinde algılanması, hem navigasyon sistemleri açısından büyük bir ilerleme sağlıyor hem de gelecekteki Ay ve Mars görevleri için daha hassas ve bağımsız konum belirleme yöntemlerinin geliştirilmesine olanak tanıyor.

Bugüne kadar mühendisler, uzay araçlarını, yerleşik sensörler ve Dünya tabanlı izleme istasyonlarından gelen sinyalleri kullanarak yaptıkları özel ölçümlerle takip ediyordu. LuGRE sayesinde, uzay araçlarının otonom olarak GPS sinyallerini kullanıp, insan operatörlere çok daha az bağımlı şekilde hareket edebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, bu gelişmeler sayesinde Ay ve Mars’taki uzay görevlerinin çok daha verimli hale geleceğini söylüyor. NASA yetkilileri, Dünya merkezli takip olmaksızın daha hassas ve bağımsız şekilde hareket edebilen uzay araçlarının mümkün olduğuna inanıyor.

LuGRE ekipmanı, Ay yüzeyindeyken GPS ve Galileo uydularından sinyal almayı başardı. 362 bin kilometre öteden gelen sinyallerin düzeltilebildiği ve işe yarar şekilde kullanılabildiği, yapılan deney sayesinde kanıtlandı. Ayrıca bu görev sırasında Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) irtifa rekoru da kırıldı. LuGRE, Ay’ın yörüngesine ulaştığında, en yüksek irtifa GNSS sinyal edinimi rekorunu 391 bin kilometreye taşıdı. Önceki rekor 338 bin kilometreydi.