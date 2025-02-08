Nobelli ekonomistten yapay zeka yorumu: Sonu çok farklı olabilir

Teknoloji dünyası yönünü yapay zekaya çevirdi. 2027 yılına kadar 900 milyar doların üzerinde yatırım öngörülüyor.



Yapay zekanın hızlı gelişimi dünyaca ünlü ekonomistlerin de gündeminde...



Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman, yapay zeka çılgınlığının dot-com balonuna benzer tonlara sahip olduğunu ancak sonunun farklı olabileceğini ifade etti.



Substack'ta bir yazı yayınlanan Krugman, bazı teknoloji hisselerindeki baş döndürücü değerlemelerin ve gelecekle ilgili kitlesel heyecanın dot-com balonunu hatırlattığına dikkat çekti.



Krugman, "Yapay zeka ateşi dot-com balonuna çok benzese de, oyunun sonu oldukça farklı olabilir." ifadesini kullandı.



"YENİ TEKNOLOJİ HİYERARŞİYİ GÜÇLENDİRİYOR"



Krugman'a göre 2000'li yıllardaki dot-com krizinde yatırımcıların yeni kurulan şirketlerin yüksek kârlı yarı tekeller haline geleceği beklentisi öne çıkıyordu. Ünlü ekonomist, yapay zekaya ise Muhteşem Yedili'nin öncülük ettiğini belirtti.



Tarihsel olarak büyük teknolojilerin piyasa hiyerarşisini bozma eğiliminde olduğunu vurgulayan Krugman, "Bu kez (yapay zeka) yatırımcılar, radikal yeni teknolojinin hiyerarşiyi güçlendirmesini bekliyor." ifadelerini kullandı.



Muhteşem yedili olarak adlandırılan teknoloji devleri Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia ve Tesla'dan oluşuyor.



SİLİKON VADİSİ'NDEKİ DEĞİŞİM



Silikon Vadisi'ndeki değişimlere de dikkat çeken Krugman, "Silikon Vadisi çeyrek asır önce siyasetten büyük ölçüde kopmuştu. Şimdi Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg gibi büyük teknoloji patronlarının hükümetle yakın bağları var." değerlendirmesinde bulundu.



ABD teknoloji endeksi Nasdaq 100, 2022 sonlarında ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 80'den fazla yükseldi. Analistler, borsanın bu yıl daha da yükselmesini bekliyor.

