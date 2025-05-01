Nvidia CEO'sundan Çin itirafı

Nvidia CEO Jensen Huang Çarşamba günü yaptığı açıklamada Çin'in yapay zeka konusunda "geride olmadığını" ve Huawei'nin "dünyanın en zorlu teknoloji şirketlerinden biri" olduğunu söyledi.



Washington D.C.'de düzenlenen bir teknoloji konferansında gazetecilere konuşan Huang, Çin'in şimdilik ABD'nin "hemen arkasında" olabileceğini, ancak bunun dar bir aralık olduğunu söyledi.



Huang "Çok yakınız. Bunun uzun vadeli, sonsuz bir yarış olduğunu unutmayın" ifadesini kullandı.



Nvidia, son yıllarda gelişmiş yapay zeka uygulamalarının çoğuna güç veren çipleri ürettiği için son birkaç yıldır dünya ekonomisinin anahtarı haline geldi. Şirket, ABD'de gümrük vergileri ve en gelişmiş yapay zeka çiplerinin dünyanın birçok ülkesine sevkiyatını kısıtlayacak Biden döneminden kalma bir düzenleme de dahil olmak üzere artan engellerle karşı karşıya.



Trump yönetimi bu ay Nvidia'nın H20 çiplerinin Çin'e lisanssız sevkiyatını kısıtladı. Dünyanın geri kalanında kullanılan Hopper çipleriyle ilgili olan bu teknoloji, önceki ABD ihracat kısıtlamalarına uymak için geliştirildi. Nvidia, kısıtlamadan 5,5 milyar dolar zarar edeceğini söyledi.



ABD'nin ticaret kara listesinde yer alan Huawei'nin Çinli müşteriler için kendi yapay zeka çipi üzerinde çalıştığı bildiriliyor.



"MUAZZAM İLERLEME KAYDETTİLER"



Huang "Bilgi işlem ve ağ teknolojisinde, yapay zekayı ilerletmek için gerekli tüm bu yeteneklerde inanılmazlar. Son birkaç yılda muazzam bir ilerleme kaydettiler" dedi.



Nvidia, ABD politikasının şirketlerini rekabetçi hale getirmeye odaklanması gerektiğini ve Çin ve diğer ülkelere çip satışlarının kısıtlanmasının ABD'nin teknoloji liderliğini tehdit ettiğini savundu.



Huang, ABD hükümetine bir kez daha teknolojinin gelişimini hızlandıracak yapay zeka politikalarına odaklanma çağrısında bulundu.



Huang "Bu, rekabet etmek zorunda kalacağımız bir sektör" dedi.



TRUMP "DOSTUM" DEDİ



ABD Başkanı Donald Trump Huang'ı “dostum Jensen” olarak nitelendirdi ve şirketin önümüzdeki beş yıl içinde ABD'de 500 milyar dolarlık yapay zeka altyapısı kurmayı planladığını duyurmasını alkışladı.



Huang, Nvidia'nın yapay zeka cihazlarını ABD'de üretebileceğine inandığını söyledi. Şirket bu ayın başlarında yapay zeka sunucularını Houston yakınlarındaki üretim ortağı Foxconn ile bir araya getireceğini söyledi.



Huang "İrade ve ülkemizin kaynaklarıyla, karada üretim yapabileceğimizden eminim" dedi.

Nvidia hisseleri geçen yıl değerini neredeyse üçe katladıktan sonra bu yıl yüzde 20'den fazla değer kaybederek genel piyasa ile birlikte düşüşe geçti. Hisse senedi Çarşamba günü neredeyse yüzde 3 düştü.

