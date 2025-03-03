Nvidia çipleri kaçırıldı mı? Çin ile ilgili yeni iddia

Singapur, Malezya'ya gönderilen Dell ve Super Micro sunucularının Çin'de kullanılması yasak Nvidia çiplerini barındırıp barındırmadığını araştırıyor.



Ülkede polis tarafından düzenlenen bir operasyonda ABD yaptırımlarını ihlal ederek Nvidia çiplerinin ticaretini yapan birkaç kişi tutuklandı.



Singapur Adalet Bakanı Kasiviswanathan Shanmugam, Malezya'ya gönderilen ürünlerin gideceği adreslerin tedarikçilere yanlış verildiği yönünde suçlamalar olduğunu açıkladı.



Shanmugam, yetkililerin Dell ve Super Micro tarafından üretilen sunucuların başka ülkelere gidip gitmediğini araştırdığını söyledi.

Singapur'un sunucuların nihai varış yerini belirlemek için Malezya ve ABD'den daha fazla bilgi talep ettiğini söyleyen Bakan Shanmugam, "Malezya'nın son durak mı olduğu yoksa Malezya'dan başka bir yere mi gittiği sorusu var, bunu şu anda kesin olarak bilmiyoruz" dedi.



ABD, DEEPSEEK ÇİPLERİNİN PEŞİNDE!



ABD, DeepSeek’in Nvidia AI GPU’larını Singapur üzerinden kaçak yollarla gönderilip gönderilmediğini araştırmaya başlamıştı.



Nvidia, yapay zeka çiplerini barındıran sunucular için Dell, Super Micro ve Hewlett Packard ile çalışıyor.

Bu şirketler, sunucuları doğrudan veya aracılar yoluyla dünyanın dört bir yanındaki veri merkezi operatörlerine satıyor.



Washington, uzun yıllardır Çin'in üçüncü ülkeler üzerinden teknoloji kısıtlamalarını delmesini engellemeye çalışıyor.



Singapur, soruşturmanın halen devam etmesi nedeniyle davayı doğrudan DeepSeek veya herhangi bir Çinli alıcıyla ilişkilendirmedi.

