Nvidia Hisse yatırımcılarına Amazon ve Alphabet’ten (Google’ın Ana Şirketi) iyi haber

Ocak ayında Çin merkezli DeepSeek adlı girişim, ABD’de hızla en çok indirilen ücretsiz mobil uygulama haline gelen bir yapay zekâ (AI) sohbet robotu piyasaya sürdü. Bu gelişmenin asıl dikkat çekici yanı ise sohbet robotunun temelindeki büyük dil modelinin, iddiaya göre sadece 6 milyon dolara eğitilmiş olması ve belirli testlerde ABD’nin önde gelen bazı modellerini geride bırakmasıydı.



Yatırımcılar bu durumda ABD’li şirketlerin yapay zekâ altyapısına aşırı harcama yaptığını düşünerek Nvidia (NASDAQ: NVDA) hisselerini satmaya başladı. Nvidia’nın hisseleri bir günde yüzde 17 değer kaybetti ve şirketin piyasa değeri yaklaşık 600 milyar dolar azaldı.



Bu, ABD borsa tarihinde tek günde yaşanan en büyük kayıp olarak kayıtlara geçti.



DeepSeek’in yarattığı dalgalanmanın ardından Nvidia hisseleri hâlâ yaklaşık yüzde 9 aşağıda seyrediyor ve tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık yüzde 13 gerisinde bulunuyor. Ancak Nvidia hissedarlarına, Amazon (NASDAQ: AMZN) ve Alphabet (NASDAQ: GOOGL) tarafından gelen bazı olumlu haberler biraz olsun nefes aldırdı.



Amazon ve Google Yapay Zekâ Altyapısına Daha Fazla Yatırım Yapıyor

Geçtiğimiz hafta Amazon ve Alphabet (Google’ın ana şirketi), dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Her iki şirket de yapay zekâ altyapısına yönelik yüksek talep sebebiyle 2025’te sermaye harcamalarını ciddi oranda artıracaklarını duyurdu.



Amazon CEO’su Andy Jassy, yapay zekâ modellerini eğitme maliyetinin zamanla düşmeye devam edeceğini öngörüyor ancak bunun aynı zamanda daha çok şirketin “üretken yapay zekâ” tekniklerini uygulamalarına entegre etmesini kolaylaştıracağını söylüyor. Amazon CFO’su Brian Olsavsky de yapay zekâ altyapısına yönelik talep sebebiyle 2024’te 83 milyar dolar olan sermaye harcamalarının 2025’te 100 milyar doları aşabileceğini belirtiyor.



Alphabet CEO’su Sundar Pichai ise model eğitme (training) maliyetlerinin düşmesiyle sermaye harcamalarının daha büyük bir bölümünün çıkarım (inference) altyapısına kayacağını ifade etti. Alphabet CFO’su Ana Ashkenazi de veri merkezleri, sunucular ve ağ altyapısına yapılan yatırımlar nedeniyle 2024’te 52 milyar dolar olan sermaye harcamalarının 2025’te 75 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini açıkladı.



Amazon ve Alphabet’in bu yatırım planları, eğitim maliyetleri düştükçe Nvidia GPU’larına olan talebin artabileceği fikrini destekliyor. Andy Jassy, durumu bulut bilişim fiyatlarının düşmesine rağmen talebin artmasına benzeterek şu örneği veriyor:



“Şirketler birim altyapı başına daha az harcayarak maliyetlerini düşürür. Ancak bu defa, eskiden maliyeti yüksek olduğu için hayata geçiremedikleri projelere yönelirler. Yani birim maliyet düşse bile toplam teknoloji harcaması artar. Yapay zekâda da tam olarak böyle olacağını düşünüyorum.”



Nvidia’dan Büyük Kazanç Beklentisi



Wall Street analistlerine göre, Nvidia’nın düzeltilmiş (adjusted) kârı, Ocak 2026’da sona eren 2026 mali yılına kadar her yıl ortalama yüzde 52 büyüyecek. Bu tahmin, şirketin hâlihazırdaki yaklaşık 50 seviyesindeki düzeltilmiş F/K (Fiyat/Kazanç) oranını görece cazip kılıyor. Elbette bu beklentiler oldukça yüksek, dolayısıyla Nvidia bu performansa ulaşamazsa hisselerde keskin düşüşler yaşanma riski de mevcut.



Özetle, DeepSeek kaynaklı endişelerle sarsılan Nvidia hissedarları bir nebze rahatlayabilir. Analistlerin çoğu, daha verimli eğitim yöntemlerinin Nvidia GPU’larına olan talebi artıracağını düşünüyor. Başlıca bulut altyapısı sağlayıcılarının açıklamaları da bu görüşü destekliyor.