OpenAI, 400 milyon kullanıcıya ulaştı

ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi OpenAI, haftalık 400 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Şirketin, Aralık 2024'te 300 milyon kullanıcısı bulunuyordu.

Yapay zekada DeepSeek ile başlayan Çin rüzgarının konuşulduğu bir dönemde OpenAI'ın güçlü verileri dikkat çekti.



OpenAI, ChatGPT Plus veya ChatGPT Pro'ya aktif aboneliği olan ücretli müşterilerin sayısını açıklamadı.



Eylül 2024 verilerine göre şirkete 1 milyon kurumsal kullanıcı ödeme yapıyordu. Kullanıcı sayısının neredeyse ikiye katlanması nedeniyle kurumsal tarafta da hızlı artış olabileceği tahmin ediliyor.



Şirketten yapılan açıklamada, ChatGPT'nin rakiplerinin kullanıcı sayısındaki artışta etkili olduğu belirtildi.



Kısa süre önce OpenAI, Elon Musk liderliğindeki bir grup girişimcinin 97,4 milyar dolarlık teklifini reddetmişti.



Musk'ın yapay zeka şirketi xAI ise bu hafta Grok 3 sohbet robotunu piyasa sürmüştü.

