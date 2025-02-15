OpenAI, Elon Musk'ın satın alma teklifini reddetti

Yapay zeka şirketi OpenAI, Elon Musk'ın teklifine ilişkin kararını açıkladı.



OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, şirketin satılık olmadığını ve Musk'ın rekabeti bozmaya yönelik son girişiminin oy birliğiyle reddedildiğini söyledi.



Taylor, "OpenAI'nin olası herhangi bir yeniden organizasyonu, kar amacı gütmeyen kuruluşumuzu ve AGI'nin tüm insanlığa fayda sağlama misyonunu güçlendirecektir." dedi.



ChatGPT'nin arkasındaki kar amacı gütmeyen bir girişim olan San Francisco merkezli OpenAI, kar amacı güden bir işletme olmak için çalışmalara başlamıştı.



Şirketin CEO'su Sam Altman, Musk'ın teklifini yavaşlatma taktiği olarak nitelendirmişti. Altman "İsterseniz biz Twitter'ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz." ifadesini kullanmıştı.



Musk, ChatGPT'nin kar amacı gütmeyen yapısının korunması halinde, OpenAI'yı satın alma girişiminden vazgeçmeye hazır olduğunu açıklamıştı.



KÂR AMACI DAVA KONUSU OLMUŞTU



Elon Musk, OpenAI'a kar amacı gütmeden, insanlığın yararına yapay zeka geliştirme yönündeki kuruluş misyonunu terk ettiği iddiasıyla dava açmış ve şirketin kuruluş sözleşmesini ihlal ettiğini öne sürmüştü.



OpenAI da Musk'ın 2017'de yapay zeka girişiminin kar amacı güden bir yapıda olmasını desteklediğini gösteren bir dizi e-posta ve mesajı yayımlamıştı.